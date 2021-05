X-Factor, scelto il nuovo conduttore: l’attore prenderà il posto di Cattelan

Sky ha scelto il nuovo conduttore di X-Factor: è Ludovico Tersigni, l’attore che secondo Dagospia prenderà il posto di Alessandro Cattelan

Sky avrebbe scelto il nuovo conduttore di X-Factor. Secondo Dagospia il successore di Alessandro Cattelan è l’attore Ludovico Tersigni. Nome a sorpresa scelto dal colosso di Murdoch per uno dei talent simbolo della televisione. Ludovico Tersigni, classe 1995, è un attore conosciuto soprattutto per il suo ruolo in “Summertime“, una serie tv a tinte leggere in onda su Netflix e ispirata ai romanzi di Federico Moccia.

L’attore è apparso anche in un’altra serie, Skam, sempre in onda su Netflix. Secondo Dagospia, Tersigni avrebbe fatto vari provini, spuntandola sulla quasi omonima Lodovica Comello, che sembrava essere la candidata numero uno per prendere l’eredità di Alessandro Cattelan.

X-Factor, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore?

Invece Sky ha voluto mantenere, sostanzialmente, la continuità. Alla conduzione del super talent un altro giovane aitante e simpatico, tutto sommato anche somigliante al simpatico Cattelan. L’attore romano è pronto a immergersi nel nuovo ruolo, e ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sky.

Dagospia è una fonte affidabile, ma fin quando non si pronuncerà la produzione ufficiale meglio essere prudenti. Di certo, X-Factor avrà un conduttore diverso, con Cattelan che presto svelerà i suoi nuovi progetti. Per lui si parla di un approdo in Rai con la possibilità di condurre il Festival di Sanremo. Ma anche in questo caso si tratta solo di speculazioni.