Stasera la Nazionale gioca contro San Marino e Mancini farà le ultime scelte in vista delle convocazioni per l’Europeo

La Nazionale continua a preparare gli Europei 2021 nel ritiro in Sardegna. Stasera gli azzurri scenderanno in campo contro San Marino per l’ultima amichevole prima delle convocazioni definitive che dovranno essere diramate entro il 1 giugno.

Al momento sono 32 i giocatori presenti in ritiro, ma ne andranno tagliati 8 visto che a completare la lista dei 26 si aggiungeranno Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati domani sera nella finale di Champions League contro il Manchester City.

LEGGI ANCHE: NAZIONALE, AZZURRI IN SARDEGNA PER IL RITIRO: LA TELEFONATA CAMBIA I PIANI DI MANCINI

- Advertisement -

Se Lazzari si è autoescluso comunicando la sua decisione a tecnico e federazione, Mancini dovrà valutare quali saranno i giocatori da portare all’Europeo. Nel frattempo si monitorano costantemente le situazioni degli infortunati. Pellegrini e Acerbi migliorano, mentre a preoccupare il CT è Stefano Sensi che probabilmente sarà il primo degli esclusi.

Per Verratti invece si aspetterà fino all’ultimo momento, visti i suoi progressi e soprattutto il ruolo chiave che riveste nel centrocampo azzurro. Possibile anche che venga convocato per averlo a disposizione nelle partite successive all’esordio.

Nazionale, la formazione contro San Marino e la programmazione tv

Intanto Mancini ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro San Marino: Cragno in porta; linea difensiva composta da Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi; a centrocampo Cristante, Pessina e Castrovilli e in attacco il trio composto da Bernardeschi, Kean e Grifo.

Italia-San Marino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite degli azzurri, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. E’ possibile vedere il match in streaming anche sulla piattaforma RaiPlay. L’appuntamento è fissato per le ore 20:45, si gioca alla Sardegna Arena di Cagliari.

LEGGI ANCHE: CALCIO IN LUTTO: MORTO TARCISIO BURGNICH, EROE DELL’INTER E DELLA NAZIONALE

Intanto se Mancini riuscirà a vincere stasera aumenterà ancor di più il suo record di vittorie dopo 31 gare ufficiali: al momento l’ex attaccante è in testa a questa speciale classifica davanti a Vicini e Sacchi con 21 successi in 30 partite.