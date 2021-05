Uomini e donne, anticipazioni sulla puntata di oggi: gran finale di stagione

Il dating show più famoso della tv “Uomini e donne” è arrivato alla sua puntata finale. Ecco cosa succederà nell’ultimo appuntamento col programma di Canale 5

Sta per andare in onda su Canale 5 la puntata finale del dating show “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi. La trasmissione saluterà i telespettatori fino a settembre e non c’è dubbio che il pubblico farà fatica ad abituarsi alla mancanza del programma che tiene compagnia a tutti, tutti i giorni, dopo pranzo.

L’appuntamento finale con il dating show si preannuncia scoppiettante e saranno in tantissimi incollati alla tv per vederlo fino alla fine. Come si sa, i giovani protagonisti del trono classico, Giacomo, Massimiliano e Samantha hanno tutti compiuto la loro scelta e per questo l’attenzione sarà rivolta solo sul trono over con le sue dame ed i suoi cavalieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Uomini e Donne | Giacomo Czerny cosa farà dopo la scelta: la proposta da non perdere

Uomini e donne, anticipazioni sul gran finale di stagione

- Advertisement -

Sulla puntata finale non esistono anticipazioni ufficiale. Il sussidiario ha però suggerito che quest’oggi la trasmissione potrebbe chiudere col botto grazie ad una nuova sfilata al femminile del trono over. I défilé delle dame del parterre sono molto seguiti dai telespettatori che si divertono ad indovinare i look che le protagoniste hanno scelto per accaparrarsi quanti più voti possibili dai cavalieri.

Molto attesi sono anche i commenti di Tina Cipollari. L’opinionista, non nutrendo una particolare simpatia per la dama Gemma Galgani, tenta sempre di sottolineare quanto non apprezzi il suo stile e il suo modo di vestire e presentarsi in passerella.

Uno spazio, inoltre, verrà sicuramente riservato all’ “arrivederci” di Maria De Filippi e di tutta la redazione che da sempre, con impegno quotidiano, permette la grande riuscita della trasmissione di Canale 5.