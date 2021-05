Appena arrivato alla Fiorentina, l’allenatore Rino Gattuso fa la lista della spesa per Commisso: vorrebbe Hysaj, Politano e Bakayoko

Rino Gattuso è andato. Ha sposato il progetto Fiorentina già da tempo, e chiaramente sta già lavorando per la sua prossima squadra. Si è già confrontato con il presidente Commisso e il direttore sportivo Daniele Pradé. Rino non intende “saccheggiare” il Napoli, ma tre nomi li ha fatti. Tutti “teoricamente” fattibili, sia per situazioni contrattuali che per costi. Il primo della lista (ma anche il più difficile) è Matteo Politano. Gattuso lo metterebbe in cima alla lista per il 4-2-3-1 che vuole riproporre a Firenze.

L’ex Inter avrebbe il posto da titolare assicurato, ma è difficile che il Napoli lo lasci andare. De Laurentiis lo pagò 25 milioni dall’Inter nel gennaio del 2019, e per il Napoli rappresenta un’ottima alternativa a Lozano. Sicuramente Spalletti lo conosce molto bene, perché lo ha allenato all’Inter. Difficile, quindi, che l’esterno possa andare via, anche perché nei piani dei partenopei c’è l’intenzione di non cambiare nulla in attacco. Possibile che la Fiorentina, spinta da Gattuso, possa fare leva sul posto da titolare che Politano nel Napoli non ha.

Fiorentina, Gattuso chiede tre rinforzi dal Napoli

Se il calciatore dovesse chiedere di andare via (anche questo è improbabile) per giocare di più. Più facile puntare a un prossimo parametro zero come Elseid Hysaj. Senza escludere un clamoroso (ma non impossibile ) rinnovo con il Napoli, il terzino albanese sarebbe stato individuato da Gattuso in persona come soluzione per il ruolo di terzino sinistro, di cui la Fiorentina ha bisogno. Tra l’altro, i viola rispediranno al mittente Kevin Malcuit, che proprio Gattuso ha messo da parte. Neanche si ipotizza che il francese possa interessare al nuovo allenatore.

Se Hysaj lascerà davvero il Napoli a zero potrebbe accordarsi con i viola, anche se il giocatore vorrebbe una squadra un po’ più ambiziosa. Altro nome fatto da Gattuso è quello di Tiemoué Bakayoko. Anche in questo caso si parla di un giocatore che presto sarà libero dal Napoli. È in prestito dal Chelsea e il 1 luglio tornerà alla Base. Gattuso, che lo considera un suo pupillo, vorrebbe portarselo pure a Firenze, sempre con la soluzione del prestito. In questo caso il club inglese potrebbe essere d’accordo, a patto di prolungargli il contratto di un anno per po