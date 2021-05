Neymar, la rottura totale: cosa c’è dietro al divorzio

Si nasconderebbe una storia di tentato abuso sessuale dietro la rottura tra il calciatore del PSG Neymar e il suo sponsor tecnico Nike

Il campione brasiliano del Paris Saint Germain Neymar ha chiuso con il suo storico sponsor tecnico Nike. All’origine della rottura dell’accordo ci sarebbe un tentato abuso sessuale. La notizia arriva dal The Wall Street Journal, che spiega come le ragioni del “divorzio” commerciale vadano al di là di motivazioni economiche.

Neymar ha salutato Nike lo scorso anno per passare a Puma. La separazione sarebbe arrivata dopo che l’azienda americana avrebbe deciso di indagare in merito a un’accusa da parte di una propria dipendente. La donna sosteneva che Neymar nel 2016 l’ha costretta a un rapporto sessuale in un albergo. Il calciatore si trovava a New York per lavoro, e venne descritto come ubriaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 10 🇧🇷 (@neymarjr)

- Advertisement -

Leggi anche – Chiara Nasti e Neymar, amore in corso? La risposta è clamorosa

Neymar e la Nike: divorzio a causa di un abuso sessuale?

Fu accompagnato poi nella sua camera. Successivamente la donna avrebbe raccontato l’accaduto, dicendo che il brasiliano voleva costringerla a un rapporto orale. In più, avrebbe detto che Neymar l’ha inseguita lungo il corridoio per non consentirle di lasciare la stanza. Il calciatore avrebbe negato l’accusa, sostenendo di essere pronto a difendersi in ogni sede. “Attacchi infondati”, avrebbe spiegato la portavoce del calciatore.

In più, l’entourage del brasiliano ha spiegato che la chiusura della collaborazione con Nike è dovuta soltanto a ragioni commerciali. Intanto, la dipendente ha presentato una denuncia scritta all’azienda nel 2018. La Nike ha incaricato gli avvocati dello studio Cooley LLP per indagare, e l’anno dopo sarebbe arrivata la decisione di separarsi dal calciatore brasiliano Neymar.