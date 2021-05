Napoli, Bakayoko: ultima chiamata. Pronto a partire titolare anche col Verona, farà di tutto per mettersi in mostra e farsi riscattare dal Chelsea

Napoli-Verona è l’ultima chiamata per Timoué Bakayoko, e potrebbe essere anche la sua ultima partita con la maglia azzurra. Il centrocampista francese è in prestito secco dal Chelsea. Non ci sono opzioni per un suo riscatto (il cosiddetto “diritto”) ma se vorrà, De Laurentiis potrà aprire la trattativa con gli inglesi per trattenerlo a Napoli. Il teorico vantaggio è che non sono state fissate cifre, quindi – volendo – si potrebbe tentare l’affare. Al calciatore farebbe piacere rimanere, visto che si è trovato bene a Napoli e in Italia si sente a casa. Non sarà, semplice, però.

Il destino di Bakayoko è inevitabilmente legato a quello di Rino Gattuso. Non a caso è stato proprio l’allenatore a volerlo a tutti i costi a Napoli, riuscendo a ottenere che la società chiedesse il prestito al Chelsea. Col probabile addio del tecnico, sembra quasi scritto il destino dell’ex Milan, che farà ritorno a Londra. Poi si vedrà. Eppure, sembra che Gattuso stia facendo “di tutto” per riabilitare il giocatore, che dopo un buon inizio di stagione si è perso in un’anonima parte centrale del campionato, finendo con l’uscire fuori dai titolari.

Napoli, il probabile addio di Gattuso non depone a favore del francese

In queste ultime partite Rino lo ha recuperato e riabilitato. Ora Bakayoko sembra essere diventato il titolo, a discapito di Diego Demme che ha perso il posto. E le ultime prestazioni hanno dato ragione a Gattuso, visto che il francese si è destreggiato bene, trovando anche il gol con il Torino, il suo secondo in campionato. Bakayoko sembra candidato a partire titolare anche nell’epilogo del campionato, domenica contro il Verona. E sarà sicuramente l’ultima occasione per mettersi in vetrina.

Difficile, a maggior ragione con l’addio di Gattuso, che De Laurentiis insista con il Chelsea per riscattarlo. Ma l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore. Non si può escludere che in caso di un parere positivo del nuovo tecnico, non si possa “muovere” la conferma del centrocampista. Improbabile, perché il Chelsea un anno fa lo valutava 18 milioni, ma nemmeno impossibile. Intanto, per il colosso francese un’altra partita da titolare nel centrocampo azzurro, e poi il futuro sarà tutto da scoprire.