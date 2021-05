Operaio diventa milionario e torna in fabbrica: quanto ha vinto

Il fortunato operaio diventa milionario vincendo una cifra altissima e poi torna comunque in fabbrica. Ecco cosa è successo

La ruota della fortuna si sa che gira e questa volta passa dalle parti di Bologna, precisamente a Granarolo dell’Emilia un piccolo comune di poco più di 12 mila abitanti. Qui un giovane operaio è appena diventato milionario vincendo grazie all’acquisto di un biglietto “Megamiliardario”. Il lavoratore 30 enne si è portato a casa una cifra altissima con la quale auspicabilmente potrà realizzare tutti i suoi sogni.

Come afferma infatti il proprietario del bar dove è stato effettuato il vincente acquisto, intervistato dal Corriere di bologna, il fortunato giocatore: “Ci ha messo un po’ prima di realizzare cosa stesse succedendo. Poi ha parlato della casa e del mutuo da chiudere: è stato il suo primo pensiero. Siamo tutti contenti, soprattutto perché si tratta di un ragazzo giovane”.

L’operaio diventa milionario: la sua reazione e quanto ha vinto

Come affermato dal titolare dell’esercizio, dunque, all’inizio il fortunatissimo ragazzo (di origini estere) è rimasto incredulo di fronte alla notizia della propria vincita. Probabilmente “frastornato” dalla bella notizia, il giovane si è recato, come fa ogni giorno, al lavoro in fabbrica, nonostante fosse appena divenuto ultra milionario.

“Gli abbiamo spiegato che dovrà incassare la vincita in banca e che ci vorranno almeno tre settimane o un mese. Poi se n’è andato, ovviamente era felicissimo”, continua così il racconto del proprietario del bar.

Una storia davvero bellissima che fa comprendere quanto nella vita non bisogna mai smettere di sognare e di crederci. Il fatto che la cieca fortuna sia andata a bussare alla porta di un ragazzo così giovane, infatti, rende tutti ancora più felici dell’avvenimento. In questo modo il giovane uomo disporrà sicuramente di più mezzi per costruirsi una vita appagata e serena.

Il trentenne ha infatti raccolto la cifra record di 2 milioni di euro, mentre il biglietto gli è costato solamente 10 euro.