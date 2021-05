Isola dei Famosi, stasera il verdetto sull’eliminazione tutta al femminile: chi uscirà?

Il secondo appuntamento settimanale con “L’isola dei famosi” sta per andare in onda questa sera in prime time. Chi uscirà tra Isolde, Fariba e Rosaria?

Il secondo appuntamento settimanale del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi” sta per tornare in onda questa sera in prime time. Padrona di casa, come sempre, la bellissima Ilary Blasi che assieme all’inviato Massimiliano Rosolino racconta le gesta dei naufraghi concorrenti.

L’avventura in Honduras sta quasi giungendo al suo epilogo e i protagonisti del gioco appaiono davvero molto indeboliti dalla fame e quindi dalla perduta forma fisica. Soprattutto i maschi, infatti, hanno perso oltre la decina di kili e appaiono davvero molto magri. Ancora non si conosce con precisione la data in cui si svolgerà la finale del programma che dovrebbe comunque essere orientativamente fissata al 7 giugno.

L’isola dei famosi, chi uscirà questa sera tra Rosaria, Isolde e Fariba?

La nomination di questa sera è tutta al femminile e vede scontrarsi tre grandi protagoniste della trasmissione seppur abbiano fatto il loro ingresso a Cayo Cochinos in un momento successivo rispetto ai loro colleghi che sono lì dalla prima puntata.

A scontrarsi saranno Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. Ha fatto particolarmente discutere la nuova amicizia sorta tra Miryea Stabile e Fariba, mamma di Giulia Salemi, concorrente ada semvversata dalla maggior parte del gruppo.