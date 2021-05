L’Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 21 maggio: Ubaldo Lanzo in studio, discuterà con gli altri naufraghi

Ci siamo, anche stasera andrà in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi: il reality di Canale 5 in diretta dall’Honduras si avvia verso la conclusione, con la finale che è prevista per il 7 giugno. Intanto si va avanti con lo sfoltimento del gruppo, a suon di eliminazioni e di leader che non possono essere “nominati”. Intanto, questa sera negli studi Mediaset di Milano ci sarà il gradito ritorno di Ubaldo Lanzo.

Ex concorrente che ha dovuto lasciare l’isola per problemi di salute. Uno dei tanti naufraghi costretti a “mollare” per problemi medici. Dopo essere scomparso per qualche tempo, Ubaldo farà il suo ritorno stasera dove spiegherà cosa e successo. Si confronterà con gli ex naufraghi in studio e con quelli attualmente in gioco in Honduras.

Isola dei Famosi, Ubaldo racconterà la sua “verità”

Da stasera il simpatico Ubaldo dovrebbe far parte del parterre fino all’ultima puntata del reality. Come sempre, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, mentre a fare da opinionisti in studio ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma non finirà qui: si attendono sviluppi su cosa succederà nella Playa Imboscadissima, dove ci sono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli: quest’ultimo, eliminato dall’Isola principale, ha raggiunto la modella sull’isola-purgatorio, facendo fuori Francesca Lodo al televoto.

Chiaramente ci sarà un’altra eliminazione, con Isolde Costner, Andrea Cerioli e Matteo Diamante in nomination. Awed, invece, è diventato nuovo leader dopo le prove e si è goduto qualche giorno di immunità. Appuntamento a questa sera, come sempre dopo Striscia la Notizia su Canale 5.