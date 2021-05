Lady Gaga protagonista del nuovo show di Oprah Winfrey: la popstar ha fatto una nuova rivelazione shock sul suo passato

Lady Gaga oggi è una delle dive del mondo dello spettacolo più apprezzate al mondo. Di recente è stata scelta per interpretare Patrizia Reggiani nel nuovo film “House of Gucci” diretto da Ridley Scott e girato a Roma, mentre prosegue a gonfie vele la sua storia d’amore con Michael Polansky.

Gaga è esattamente la dimostrazione vivente di quanto la forza di volontà e la voglia di affermarsi possa avere la meglio sui brutti episodi che tormentano la vita di una giovane donna. Non è un mistero, infatti, che la giovinezza della cantante sia stata davvero difficile.

Lady Gaga racconta le violenze subite: “Violentata, incinta e abbandonata”

Più di una volta la popstar aveva raccontato di aver subito episodi di violenza in giovane età ma durante una sua recente intervista la ragazza è andata oltre, entrando nei dettagli di ciò che le era successo a 19 anni.

“Dopo la violenza sessuale sono rimasta incinta e lasciata per strada…ho sofferto per tantissimi anni”, ha detto Gaga a Oprah Winfrey durante le riprese del suo nuovo programma dedicato alla salute mentale “The Me You Can’t See“.

Per Stefani il dolore è venuto di nuovo alla luce quando un produttore le chiese di spogliarsi, minacciandola di dare fuoco a tutta la sua musica: “Sono stata rinchiusa in uno studio per mesi. Ho avuto una totale crisi psicologica e per un paio di anni non sono stata la stessa ragazza di prima. Mi hanno fatto così tante risonanze magnetiche in cui non trovavano nulla. Ma il corpo ricorda tutto”.

Oltre alla violenza sessuale subita, l’artista ha attraversato un altro periodo complicato legato all’autolesionismo. “Sai perché non fa bene l’autolesionismo? Perché ti fa stare peggio. Pensi che ti sentirai meglio perché stai mostrando a qualcuno, ‘Guarda, sto soffrendo’. Ma la verità è che non aiuta”.

Queste e altre rivelazioni sono in onda su Apple Tv, dove verrà trasmesso il nuovo documentario di Oprah che conta anche con la presenza del principe Harry.