Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi venerdì 21 maggio 2021: Ida Platano sempre più vicina a Gabriele. Cosa succederà

Con la stagione televisiva 2020-21 che volge al termine, si avvia alla chiusura anche “Uomini e Donne” su Canale 5. Non manca molto al 28 maggio, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata e Maria De Filippi darà l’appuntamento alla prossima stagione, prevista a settembre. Intanto, oggi, venerdì 21 maggio, si chiude un’altra settimana: e sarà una puntata sicuramente “frizzante”.

Dalle anticipazioni viene fuori che ampio spazio sarà dato alla situazione di Ida Platano, che dopo il ritorno nel programma sta facendo di tutto per dimenticare Riccardo Guarnieri e trovare un nuovo amore. La ragazza di Brescia, infatti, ha iniziato una frequentazione con Gabriele, il quale era entrato nello show per corteggiare Elisabetta. Tra i due è nata una situazione piuttosto complessa, che oggi dovrebbe avere nuovi sviluppi.

Uomini e Donne, oggi il confronto tra Ida e Gabriele: cosa succederà

Tra questi la loro conoscenza e come sta proseguendo. Infatti, i due dovrebbero confessare che si stanno avvicinando sempre di più. Attenzione anche a Isabella Ricci: la donna non sembra essere entusiasta della sua conoscenza con Maurizio, e non a caso ammetterà di avere qualche perplessità nei suoi confronti. I due si sono frequentati durante la settimana, anche se ci sono delle remore. Da capire se questa situazione evolverà in modo positivo oppure ci sarà uno stop.

E non finisce qui: perché fa ancora discutere la furiosa litigata tra Armando e Nicola. E nella puntata di questo venerdì si potrebbe tornare a parlare della situazione tra i due. E poi Sirius svelerà chi è la ragazza con la quale è uscito e si è baciato nei giorni scorsi: potrebbe essere questa una svolta per il tanto discusso “ex” di Gemma Galgani. Sicuramente anche la piemontese dirà la sua in merito. Appuntamento oggi nel primo pomeriggio su Canale 5.