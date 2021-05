Il noto writer Jorit ha deciso di “tagliarsi” il volto come i ritratti delle sue opere di strade. La foto sui social fa discutere

Jorit è uno degli artisti “di strada” più famosi. Il napoletano da anni decora gli spazi delle città con enormi murales. Si tratta di ritratti molto intensi e realistici di personaggi vari: da quelli più famosi ad altri quasi sconosciuti, spesso carichi di significato. Jorit opera soprattutto in Campania ma non solo. Le sue opere, che realizza con sorprendente accuratezza e velocità, sono richieste in tutta Italia. L’artista predilige decorare palazzi e spazi urbani in luoghi “difficili” con la sua intensa arte.

Tra le sue opere più famose ci sono i ritratti di Maradona, Che Guevara, ma anche quello di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. La caratteristica delle opere di Jorit è che ogni suo ritratto mostra due segni rossi sul viso. Si tratta di tagli rituali originari dell’Africa nera. Questa è la “firma” dell’artista, che rende immediatamente riconoscibili le sue opere. Jorit, molto sensibile ai temi sociali e politici nella lotta contro l’arroganza del potere e la “dittatura” economica dei più forti, si immedesima nei suoi murales. La sua sensibilità lo ha portato a “firmare” anche il suo volto con i caratteristici tagli.

Jorit si taglia il viso come le sue opere: la foto fa discutere

Molto attivo sui social, Jorit già da tempo ha spiegato che voleva immedesimarsi con la sua arte, al punto da fare sul suo volto i caratteristici segni. Non un tatuaggio, ma dei tagli veri e propri, opportunatamente cicatrizzati ma comunque impressionati. Un modo per esprimere la sua sensibilità artistica, che di certo colpisce non lascia indifferenti. Jorit ha spiegato di aver scoperto questi tagli rituali in un viaggio in Tanzania otto anni fa, e da allora li utilizza nelle sue opere. Con una foto pubblicata sui suoi canali ufficiali, il giovane Jorit ha mostrato un’immagine molto dettagliata nella quale mostra uno dei tagli che si è fatto fare sul viso.

Nel post spiega il motivo per cui vuole immedesimarsi nelle sue opere, dicendo anche che il lavoro è stato fatto da un professionista. Un’immagine cruda, con il taglio sul volto in primo piano. Sono stati moltissimi i commenti e altrettante le reazioni. Mentre c’è chi appoggia l’artista in questa coraggiosa scelta, in tanti lo criticano. Sia per essersi “deturpato” il volto, sia perché con una foto così evidente rischia di essere un esempio negativo. Nei commenti, sia su Facebook che su Instagram, un vero e proprio dibattito. Fortunatamente nessuno mette in dubbio la sensibilità artistica e lo straordinario talento del giovane napoletano.