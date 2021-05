Ciclista del team Zanardi investito da un camion: la terribile coincidenza

Atleta di handbike del team Zanardi è stato investito da un camion. L’incidente è accaduto a Rozzano, nel Milanese, grave Gioacchino Fittipaldi

Una terribile coincidenza: l’atleta del team di Alex Zanardi è stato investito da un camion mentre era in strada con la sua handbike. Le sue condizioni sono gravi. E’ accaduto a Rozzano, vicino Milano: coinvolto il 27enne Gioacchino Fittipaldi, con un passato nei campionati italiani di paraciclismo, maratona internazionale e Giro d’Italia in handbike.

L’atleta fa parte del team Obiettivo3 dell’ex campione Un modo per avvicinare le persone disabili allo sport e mettersi in gioco, per superare innanzitutto i propri stessi limiti. L’incidente è accaduto verso le 16.30 di ieri: il giovane è stato travolto da un camion a una rotonda ed è rimasto incastrato tra le ruote del grosso mezzo.

Il ciclista del team Zanardi come Alex: investito da un camion. Le sue condizioni

L’atleta è stato prontamente soccorso e liberato dai vigili del fuoco. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso e prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi: i medici hanno riscontrato traumi alle braccia e al torace. Gioacchino Fittipaldi, lucano di Lagonegro (provincia di Potenza) aveva cominciato la sua esperienza con la handbike da tre anni.

Nel 2020 ha partecipato a una corsa in onore di Alex Zanardi, attualmente alle prese con i postumi del gravissimo incidente di quasi due anni fa. L’ex campione paralimpico è stato travolto da un camion mentre partecipava a una corsa non competitiva con la sua handbike. Le sue condizioni sono state da subito gravissime e attualmente è alle prese con una lunga e difficile riabilitazione. Fortunatamente, le condizioni di Fittipaldi non sono così gravi e c’è ottimismo per la sua guarigione.