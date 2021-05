Con una foto tenerissima, postata su Instagram, Michelle Hunziker ha ricordato il suo migliore amico d’infanzia di nome Adrian.

Una foto ritrovata per caso, di quelle che si scattavano con la macchinetta fotografica solo nei giorni più importanti. Un viso ed un sorriso impossibile da non riconoscere, nonostante i tanti anni appena passati.

Parliamo dell’ultimo post su Instagram di una delle più famose show-girl italiane (ehm, e svizzere anche!) che oggi ha deciso di condividere con i fan un pezzo della sua infanzia. Ma chi è Adrian?

Michelle Hunziker su Instagram: “Ero davvero una teppista!”

“No vabbè….ho trovato questa foto stamattina! 😂 Il giorno della mia cresima con il mio miglior amico Adrian…ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui😂 mi veniva a prendere a casa e scorrazzavamo per tutto il paesello, soprattutto dentro ai supermercati perché i pavimenti erano lisci e riuscivamo a prendere molta velocità 😂 ero davvero una teppista…ma quanto ci siano divertiti! Chissà dove sarà oggi Adrian… ❤️ un abbraccio e buona giornata!!!”

Con questa didascalia e questa foto simpaticissima, Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i suoi fan uno dei ricordi della sua infanzia.

La foto ritrae una piccolissima Michelle, dallo sguardo e dal sorriso veramente inconfondibili, abbracciata ad un amico.

Il ragazzo in foto si chiama Adrian e, a quanto pare, era il migliore amico di Michelle Hunziker quando lei viveva in Svizzera. I due sono vestiti a festa e sorridono alla fotocamera: evidentemente è un giorno importante!

Michelle sottolinea che sia il giorno della sua cresima (ma i fan non si sono lasciati “ingannare“) e parla del suo rapporto con Adrian. Insieme a lui, a quanto pare, Michelle si comportava da vera e propria “teppista”. Adrian e Michelle, infatti, “terrorizzavano” il paese, sfrecciando ovunque con i pattini, soprattutto dentro il supermercato!

Michelle dice anche di avere ancora le cicatrici, a fronte di tutte le cadute fatte insieme ad Adrian ma si chiede anche che fine abbia fatto il suo carissimo amico d’infanzia.

I fan si sono letteralmente scatenati sotto il post. Tra chi le ha scritto che grazie a questo post lui potrebbe farsi sentire di nuovo e chi ha lanciato l’hashtag #troviamoAdrian, sembra che per l’amico di Michelle “non ci sia scampo”.

La foto della cresima di Michelle Hunziker commuove i fan ma tanti notano il dettaglio “sbagliato”

Ma i fan non si sono limitati a cercare Adrian o a rassicurare Michelle dicendole che lui saprà di certo che fine ha fatto lei e che, quindi, potrebbero rimettersi in contatto.

Sotto la simpatica foto, infatti, ci sono centinaia di commenti: c’è chi le chiede come faceva ad essere così bella anche da bambina e chi si emoziona all’idea dell’album dei ricordi.

In molti, però, hanno corretto Michelle Hunziker su Instagram, rivelando un particolare che ha evidenziato un suo errore. A quanto pare, infatti, la foto non risale alla cresima di Michelle! Ma allora di cosa si tratta?

A risolvere il “mistero” c’è un commento chiarificatore. In tanti, infatti, le hanno scritto: “Michelle, questa non la foto della cresima!“. I commenti hanno attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché erano veramente numerosi: alcuni utenti, piuttosto piccati, hanno risposto che Michelle conoscerà pure il giorno della sua cresima meglio degli altri, no?

E invece, a quanto pare, il piccolo errore non è passato inosservato: “In Svizzera mettiamo la tunica per la prima comunione“. I fan più accaniti (e gli svizzeri, in particolare) hanno notato che la tunica di Michelle indica come questo sia il giorno della prima comunione e non della cresima!

Un particolare, certo, che però è molto importante per tantissimi fan: che la datazione più precisa della foto possa aiutare a ritrovare Adrian?