Quali sono i segni zodiacali meno affidabili di tutto lo zodiaco? Ecco la classifica dell’oroscopo che svela i segni di cui non ci si può fidare.

Pensi di essere una persona affidabile? Credi che gli amici contino su di te ed parlino a tutti delle tue capacità di ascolto e di aiuto?

Bene, questa classifica potrebbe farti ricredere.

Abbiamo deciso di stilare i cinque segni dell’oroscopo a cui non devi mai dare fiducia e che, se possibile, ti deluderanno sempre.

Ci sei anche tu tra di loro?

I segni meno affidabili dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Da oggi in poi, se qualcuno ti chiede perché non gli puoi dare una mano, potrai mandargli questo articolo e fargli vedere la nostra classifica.

Potresti essere, infatti, uno dei cinque segno meno affidabili di tutto lo zodiaco: se lo dice l’oroscopo, quindi, non puoi proprio permetterti di sconfessare la sua affidabilità!

Anche se le stelle ed i pianeti non sono sempre affidabili al 100%, possiamo di certo dire che le loro classifiche ci hanno aiutato a capire meglio i segni zodiacali.

Adesso possiamo scoprire quali sono i segni su cui non puoi davvero mai fare affidamento: se sei nella classifica, non fidarti dei tuoi colleghi!

Noi ci auguriamo, ovviamente, di aver sbagliato: ma l’oroscopo, lo sappiamo tutti, parla chiaro!

Scorpione: quinto posto

Lo Scorpione, nonostante sia un segno decisamente preciso e concentrato sugli obiettivi, fa capolino in fondo a questa classifica.

Anche loro, infatti, sono poco affidabili!

Lo Scorpione è un segno molto individualista, concentrato su di sé e su i suoi obiettivi: quando gli chiedete di fare qualcosa per voi, il più delle volte, semplicemente se ne scorda!

Ariete: quarto posto

Anche l’Ariete, però, è un segno sul quale difficilmente si può fare affidamento. L’Ariete è un segno che non apprezza occuparsi troppo delle necessità degli altri, tanto che spesso, se siete loro amici, vi sentirete decisamente messi da parte.

L’Ariete, infatti, vive una vita sempre molto “impegnata”: ha sempre qualcosa da dire o su cui chiedervi un parere. Tempo per darvi una mano? Ah no, deve fare quella cosa e poi l’altra e poi deve uscire con uno e…

Toro: terzo posto

Avete preso appuntamento con un nato sotto il segno del Toro? Peggio ancora, aspettate una telefonata da un Toro oppure una risposta ad una mail?

Aspetterete invano. Il Toro è uno dei segni meno affidabili dell’oroscopo!

Questo è un segno che vive con molta difficoltà (la maggior parte delle volte) il rapporto con gli altri.

Certo, se siete loro amici ci saranno sempre per voi ma con i loro tempi! Purtroppo, però, il Toro è cronicamente (e tragicamente) incapace di rispettare una scadenza od un orario!

Sagittario: secondo posto

Sia chiaro: il Sagittario è un ottimo amico, fedele e leale. Peccato, però, che non sia per niente affidabile!

Occupato com’è a godersi la vita e a non preoccuparsi di niente, il Sagittario fatica a capire le tue preoccupazioni ed anche perché dovrebbe darti una mano.

I nati sotto il Sagittario sono tra i segni meno affidabili dello zodiaco semplicemente perché non credono negli orari, negli orologi o semplicemente nella precisione.

Per il Sagittario la vita è una lunga festa e non capisce, quindi, perché gli altri non la pensino alla stessa maniera.

Certo, il Sagittario potrebbe aiutarti se tu glielo chiedessi in maniera estremamente specifica, scrivendolo su un foglio e facendoglielo firmare. Ma, pensa il Sagittario, ne hai davvero bisogno?

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno affidabili

Al primo posto della nostra classifica dei segni inaffidabili troviamo proprio i Gemelli. Impossibile fidarsi di chi è nato sotto questo segno!

I Gemelli sono incostanti, orgogliosi, convinti di saper fare tutto e capaci di creare situazioni di caos veramente difficili da sbrogliare.

I Gemelli, poi, il caos lo vedono solo di sfuggita: a loro non interessa minimamente occuparsi di quello che si sono lasciati alle spalle, visto che sono già impegnati a fare qualcos’altro!

Impossibile farli arrivare puntuali ad un appuntamento o chiedere loro di dare una mano a qualsiasi cosa, grande o piccola. I Gemelli non hanno occhi, orecchie e mani per nessuno!