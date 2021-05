Chi saranno gli ospiti di oggi a Che Tempo Che Fa? Scopriamo insieme chi ci sarà nella popolare trasmissione accanto a Fabio Fazio.

Dalle ore 20.00 di oggi, domenica 23 Maggio 2021, andrà in onda di consueto il salotto televisivo serale condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 3.

L’appuntamento, al quale ormai partecipano da anni milioni di telespettatori, è uno dei più seguiti ed aspettati: ma chi ci sarà in puntata questa sera?

Che Tempo che Fa, gli ospiti di oggi 23 Maggio 2021 in trasmissione saranno i Maneskin

Come ogni domenica, anche stasera, 23 Maggio 2021, tornerà in onda su Rai Tre il talk show condotto da Fabio Fazio.

Che Tempo che Fa inizierà a partire dalle 20.00 come di consueto ed insieme a Fazio ci saranno, al solito, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Confermata solo poco fa, c’è anche la partecipazione dei Maneskin, il famosissimo gruppo romano che ieri sera ha vinto l’Eurovision song contest.

Ci sono state numerose polemiche riguardo la loro vittoria, tra cui un’accusa internazionale piuttosto pesante riguardante il presunto utilizzo di droghe in diretta TV.

Damiano si esprimerà a riguardo?

Nella puntata di stasera, però, ci saranno numerosi altri ospiti tra cui anche il famosissimo Max Gazzè. Il famoso cantante romano, reduce dal Festival di Sanremo, parlerà del suo ultimo album -dal titolo La matematica dei rami– uscito lo scorso Aprile.

Di certo ci sarà modo anche di ricordare il maestro Franco Battiato, scomparso da poco e con il quale Max Gazzè aveva un rapporto decisamente stretto. Il cantate romano toccherà anche altri argomenti importanti, tra cui la crisi del mondo musicale e dell’arte dovuta all’ultimo periodo di pandemia. Chissà se nominerà anche il collega Roberto Angelini, protagonista di una brutta vicenda sui social, ed al quale Max Gazzè aveva espresso il suo sostegno su Instagram.

Oltre a Gazzè, possiamo aspettarci di vedere in trasmissione un altro nome, decisamente più in linea con l’attualità e la politica. Stasera, ospite a Che Tempo che Fa, ci sarà anche Enrico Letta segretario del Partito Democratico: si parlerà anche dell’emergenza sanitaria?

Gli altri ospiti ed il tavolo della trasmissione

Di certo, infatti, non mancherà, come al solito, un approfondimento sul Covid-19 e sulla situazione legata alla pandemia in Italia. La prima parte della puntata, infatti, sarà dedicata all’emergenza sanitaria in corso con uno spazio ormai consueto per Roberto Burioni, professore e virologo dell’università del San Raffaele di Milano.

Insieme a Burioni, ci sarà anche la rubrica tenuta da Roberto Saviano e lo spazio dedicato all’arte del critico Flavio Caroli. Inoltre, ci sarà anche il collegamento con Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Come al solito, infatti, Ranucci svelerà alcune delle tematiche affrontate nella sua trasmissione che andrà in onda domani.

Il tavolo di Che Tempo che Fa, poi, vedrà protagonisti degli ospiti attesissimi. Oltre al Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica ed Ale e Franz e Maz Gazzè, che si intratterrà anche con gli altri ospiti al tavolo ci attendono dei nomi decisamente importanti stasera. La cantante Orietta Berti, Michele Mirabella, Francesco Paolantoni e Stefano De Martino. Insomma, un tavolo piuttosto variegato e certamente interessante: guarderete la puntata questa sera?