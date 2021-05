I Maneskin, in attesa della finale di stasera, hanno già vinto un premio all’Eurovision Song Contest. E su Instagram ricordano i loro inizi

Questa sera ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. In gara sono rimaste 25 nazioni, l’Italia sarà rappresentata dai Maneskin che canteranno ancora “Zitti e Buoni”, brano con il quale hanno trionfato al festival di Sanremo 2021.

Il gruppo rock romano è uno dei favoriti alla vittoria finale e la loro performance ha davvero impressionato giuria e pubblico da casa. Ma oltre al ritmo e alla musicalità della loro canzone, Damiano e company hanno già trionfato al festival internazionale.

I Maneskin, infatti, hanno vinto il premio per il miglior testo. Si tratta di un riconoscimento molto importante, il primo ricevuto dal cantante come autore: “Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. – spiega Damiano – Lo metterò sopra il televisore“.

La giuria ha descritto il brano “Zitti e Buoni” come “una canzone insolente”, rimarcando come le metafore scelte siano appropriate e la canzone faccia riferimento all’ipocrisia della società.

Eurovision Song Contest, i Maneskin su Instagram: “E’ incredibile”

In attesa di sapere se i Maneskin riusciranno anche a vincere l’Eurovision Song Contest stasera, i ragazzi hanno pubblicato una foto sul loro profilo Instagram che è davvero rappresentativa della loro carriera: “Dalle strade di Roma all’enorme platea dell’Eurovision. E’ incredibile ed è tutto grazie a voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Il gruppo ha poi invitato il pubblico a votare per loro, anche se gli italiani da casa non potranno esprimere la preferenza a favore dei Maneskin. La finale del festival internazionale andrà in onda stasera a partire dalle 20.40 su Rai1. A condurre la serata ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che già ha dichiarato di fare il tifo per i ragazzi di Roma.

In caso di vittoria l’Italia sarà chiamata ad ospitare il prossimo festival. vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo commenta così l’ipotesi: “Ci piacerebbe molto ospitare il più grande evento musicale del mondo. L’anno in cui Gabbani era favorito (a Kiev nel 2017) Torino sembrava la sede adatta per ospitarlo, vedremo se possa ancora esserlo”.