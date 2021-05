Oggi ti proponiamo un test psicologico: devi decidere il colore del ponte. Ad ogni risposta è abbinato un profilo psicologico. Sei pronto?

Oggi ti proponiamo un test che serve a comprendere alcuni aspetti della tua personalità che forse ancora non conosci o, semplicemente, ignori. Il test di oggi è di carattere psicologico. Dovrai guardare un’immagine e fornire la risposta in modo istintivo, senza pensarci troppo. Ad ogni risposta corrisponde un profilo.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine quotidiana. Guarda con attenzione questa immagine e scegli il colore del tuo ponte preferito. In base al colore che sceglierai potrai scoprire qual è il tuo profilo.

Sei pronto? Possiamo cominciare, lasciati guidare dall’istinto, non perdere tempo a ragionare, questo non è un quiz a premi.

Quale colore preferisci per dipingere il ponte?

Hai mai pensato che la tua personalità potrebbe avere degli aspetti che ancora non conosci? Capita molto spesso, infatti, di scoprire delle sfumature del nostro carattere che sorprendono in primis noi stessi. Oggi ti vogliamo aiutare a capire se anche tu fai parte di coloro che hanno ancora qualcosa da imparare sulla propria personalità.

Guarda l’immagine e decidi quale colore preferisci per dipingere il ponte. Le opzioni sono sei: rosso, blu, marrone, verde, bianco o nero. Non pensarci troppo, scegli il colore che ti piace di più e poi scorri verso il basso per scoprire le soluzioni del test. Ad ogni scelta corrisponde un profilo diverso.

Le soluzioni del test: rosso

Se hai scelto questo colore, significa che sei una persona molto determinata. Sei il classico tipo che mantiene sempre le promesse e ai tuoi amici riservi un trattamento speciale. Sei empatico e ti immedesimi negli altri. Per questo sei comprensivo e gli altri ti rivelano i loro segreti più nascosti, di te ci si può fidare!

Hai un grosso difetto: sei troppo buono e spesso capita che le altre persone provino ad approfittarsi di te. Prova ad aprire gli occhi in futuro e circondati soltanto delle persone che meritano le tue attenzioni.

Blu

Se hai il scelto il blu, allora significa che sei una persona romantica. Lasci sempre che sia il cuore a decidere, anche se la tua mente ti suggerirebbe di fare l’opposto. Sei istintivo e provi sempre a prendere la decisione giusta. Ti piace sperimentare e vuoi sempre provare esperienze nuove. Ti godi il presente, per te il passato è ormai andato e non ti preoccupi più di tanto del futuro.

Le soluzioni del test: marrone

Vorresti un ponte marrone? Questo significa che hai una personalità molto ferma. Il lavoro duro non ti spaventa, sei una persona seria e orgogliosa. Sembri testardo ma in realtà sei semplicemente sicuro di te e di ciò che hai in mente. Quando vuoi raggiungere un obiettivo, niente può fermarti. Vai spedito come un treno e non perdi tempo con progetti che non possono portarti da nessuna parte.

Verde

Se hai scelto questo colore vuol dire che sei una persona estremamente creativa. Sei un buongustaio in tutti i settori: musica, cibo, arte. Il tuo è un vero e proprio talento e gli altri ti chiedono spesso consigli. Sei una persona che esprime sempre il proprio pensiero, in ogni contesto. Hai molte idee preziose, devi soltanto metterle in pratica.

Le soluzioni del test: bianco

Se hai scelto questo colore, allora significa che sei in attesa di qualcosa di bello nella tua vita. In questo periodo non te la passi benissimo e desideri soltanto un po’ di serenità intorno a te. Pensi di non meritare tutte queste sofferenze ma riesci comunque ad essere positivo ed ottimista per il futuro. Metti da parte le tue preoccupazioni per provare a rialzarti, questo ti fa onore!

Nero

Se hai scelto questo colore, significa che sei una persona molto cauta. Sei diffidente, anche se spesso sorridi agli altri. Non permetti a nessuno di ferirti e per questo ti chiudi un po’ troppo in te stesso. Crei un muro che impedisce agli altri di regalarti momenti belli. Apriti un po’ di più e riuscirai a goderti alcune esperienze che fino ad ora ti sei perso.

Il test è terminato. E tu, quale colore hai scelto? Il profilo corrisponde alla tua personalità? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!