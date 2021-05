A Montecarlo si corre nel weekend il Gran Premio di Monaco. La Ferrari ha impressionato nelle prove libere e oggi punta alla pole

Domani alle 15 si disputerà il Gran Premio di Monaco sullo storico tracciato di Montecarlo. I tifosi della Ferrari, viste le recenti prestazioni in pista, sono autorizzati a sognare di nuovo.

Era infatti dal Gran Premio del Brasile del 2019 che non si vedevano due piloti del cavallino occupare le prime due posizioni in griglia durante le prove libere. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno riportato la rossa in testa, impressionando per velocità e stabilità: ora i supporters della scuderia di Maranello attendono con ansia le qualifiche di oggi per scoprire se i tempi saranno sufficienti per centrare la prima pole position dell’anno.

Al termine delle FP2 Leclerc ha chiuso con 1’11”684 davanti al compagno di squadra Sainz. Più attardate le Red Bull e le Mercedes: Hamilton e Verstappen hanno un distacco di 4 decimi dalle due Ferrari.

Montecarlo, Ferrari velocissime. Hamilton e Verstappen preoccupati

I due piloti, protagonisti finora di tutti i duelli delle prime prove del mondiale Formula 1, sono preoccupati di poter finire dietro alle Ferrari per la prima volta quest’anno. Infastidito soprattutto Verstappen, che a Montecarlo pensava di avere un buon vantaggio sul campione del mondo britannico ed invece ha trovato un altro avversario davanti: “Le Ferrari? Avete visto come sono andate. Noi non siamo stati veloci come volevamo”.

Hamilton invece si è detto stimolato dalla maggior competizione in pista in questo weekend. Sta di fatto che Leclerc farà di tutto per provare a vincere sul circuito di casa. Soddisfatto per l’andamento del venerdì, il monegasco si è lasciato andare a una battuta riguardante la sua infanzia: “Trionfare qui sarebbe diverso da Monza. Sarebbe far vedere ai professori, che si arrabbiavano quando andavo via da scuola per andare a correre, che ce l’ho fatta“.

La caccia alla pole position è aperta e la giornata di oggi sarà assolutamente decisiva, visto che il tracciato del Principato offre davvero poche possibilità di sorpasso. Le qualifiche saranno in diretta a partire dalle 15 su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno trasmesse anche in chiaro su TV8.