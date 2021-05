Il giovane cantante che ha conquistato il cuore di tutti, Mahmood, ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin parla del suo male.

Silvia Toffanin ha deciso di chiudere col botto per quest’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive della conduttrice. Verissimo infatti chiude oggi con ospiti di tutto rispetto e che stanno cavalcando l’onda del successo.

La bella conduttrice infatti avrà in studio non solo i finalisti e la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, ma anche una veterana dello show di Maria de Filippi, Emma Marrone. Assieme a lei ci sarà anche il famosissimo cantante Mahmood.

Questa volta, fra le varie anticipazioni, sembra proprio che Mahmood sarà intervistato con un occhio di riguardo da Silvia Toffanin ed avrà modo di raccontare di un brutto malessere che sta vivendo. Il tutto naturalmente non è passato inosservato siccome è risaputo che Mahmood sia sempre molto attento alla sua vita privata.

Mahmood a Verissimo parla del male che sta vivendo e si schiera per la legge Zan

Il giovane cantante di “Soldi”, “Rapide”, “Barrio” e tutte le altre canzoni che lo hanno portato al successo, tra cui la nuovissima “Klan, parlerà oggi a cuore aperto. Il tutto ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo la vittoria a Sanremo nel 2018 ed il podio dell’Eurovision Song Contest, Mahmood ha avuto infatti una carriera tutta in salita.

La sua vita privata resta però sempre un mistero e fa molto eco il fatto che ne abbia parlato in tv. In primis, secondo le indiscrezioni, Mahmood dovrebbe parlare del ddl Zan, su cui si era già espressa, tra gli altri, la Marcuzzi, e del valore che per lui avrebbe l’approvazione della legge contro le discriminazioni. “Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole” dichiara il giovane cantante.

Fa ancora più eco però il fatto che Mahmood abbia confessato di vivere un periodo molto negativo, per lui terribile. “Non riesco – dice Alessandro Mahmood – a capire fino in fondo le emozioni quotidiane che mi travolgono“. E’ sicuramente in un periodo per lui molto confusionario ed ha dichiarato di non riuscire a trovare una soluzione essendo in “una via di mezzo tra lo star bene e lo star male“.

Cosa sta accadendo nella vita di Mahmood? E’ difficile saperlo. Il cantante agli stessi microfoni della Toffanin ha infatti deciso di non dire altro. Ha infatti mantenuto ancora una volta una assoluta discrezionalità sulla propria vita privata. Queste parole però da sole bastano già a far comprendere il periodo difficile che sta affrontando.