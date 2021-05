Quest’anno l’Isola dei Famosi è stata un vero flop, ma Ilary Blasi insieme alla produzione sta cercando una soluzione per la finalissima

L’Isola dei Famosi si presentava veramente bene. Ilary Blasi come conduttrice non ne sbaglia mai una, ironica e pungente ha tanti fan che la seguono.

E poi gli opinionisti: Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip che ha a suo seguito quasi 2 milioni di follower, Iva Zanicchi sempre con la battuta pronta e Elettra Lamborghini che con il suo accento bolognese ha uno spiglio allegro e veritiero.

Ma quest’anno non poteva andare peggio: puntata dopo puntata gli ascolti sono andati sempre più giù.

Vediamo lo share di ieri sera e cosa ha pensato di fare Ilary Blasi e la produzione per riconquistare l’inconquistabile

Isola dei Famosi battuta a mani basse da Carlo Conti con Top Ten:

Il crollo di quest’anno dell’Isola dei Famosi è imbarazzante. Sarà che è un format visto e rivisto o la scelta dei naufraghi non azzeccata, ma numeri così bassi non si vedevano da molto tempo.

La puntata di ieri sera è stata seguita da 2,5 milioni di italiani con il 15,7 % di share. Non si pensava potesse accadere dopo una edizione del Grande Fratello Vip super seguita.

Ilary Blasi si è scontrata con Carlo Conti e quest’ultimo ha vinto: con il suo programma Top 10 ha raggiunto il 16 % di share con 3,2 milioni di spettatori.

Direi che se i momenti top di ieri sera dell‘Isola de Famosi sono stati Roberto Ciufoli travestito con delle foglie e Valentina Persia che per la 90esima volta divora un piatto di spaghetti, la situazione è veramente grave.

Il programma è trito e ritrito, ha bisogno di novità, di nuovi giochi e di dinamiche soprattutto. Intere puntate a parlare della fame senza mai puntare il dito verso qualcuno.

Ma la produzione della Mediaset ci sta pensando e dice di avere grandi idee per la finale. Intanto gli appuntamenti settimanali del programma passano da due a uno cercando di recuperare qualche ascolto.

Si pensa a qualche nuovo ingresso, come Dayane Mello che già aveva partecipato, ma le direttive anti-Covid e la finale molto vicina non aiutano per niente.

Infatti la finalissima dell’Isola dei Famosi è stata anticipata al 7 Giugno. Si svolgerà in Honduras, nonostante negli anni passati i naufraghi tornassero in Italia per le ultime prove.

Ciò aggiunge un altro lato negativo, il finalista non entrerà in studio per prendere i suoi meritati applausi e festeggiare.

L’Isola dei Famosi aveva bisogno di novità e di personaggi famosi più interessanti… sarà, forse, per il prossimo anno?