Alessandra Amoroso, qualche giorno fa ha pubblicato un post dedicato a sua sorella Francesca. Scopriamo chi è e quale rapporto hanno le due leccesi

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più famosi uscite dal Amici di Maria de Filippi, vincendo l’ottava edizione del programma.

Adesso continua a scrivere canzoni che sono delle vere hit e da pochi giorni ha fatto uscire due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande.

La leccese ha pubblicato per il giorno della festa della mamma un post sui social dedicato a sua madre, sua nonna e a Francesca, sua sorella. Ma vediamo chi è quest’ultima e come è il loro legame

Alessandra diventa zia grazie alla sorella Francesca Amoroso e dice “Vorrei avere dei figli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Amoroso (@francescamoroso81)

Alessandra Amoroso da vera pugliese ha sempre avuto un ottimo legame con la sua famiglia, ma soprattutto con sua sorella Francesca.

Tra le due ci sono 5 anni di differenza che non sono mai stati un problema per avere un forte legame. Francesca ha sempre stimato la sorella per la sua bravura, ma a differenza di Alessandra non ama stare al centro dei riflettori.

Francesca lavora in un negozio come commessa a Lecce. Il luogo dove è ubicata non è reso noto da Alessandra per tutelare la privacy della sorella evitando l’arrivo di qualche suo fan sul posto di lavoro.

Francesca è sposata da 5 anni e per il giorno del matrimonio Alessandra ha fatto una sorpresa durante la cerimonia. Nel momento in cui Francesca è entrata in chiesa per raggiungere il marito, Alessandra l’ha accolta cantando Ave Maria. Gli invitati, la famiglia e la sorella erano tutti in lacrime e la piccola Amoroso ha avuto difficoltà nel non emozionarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La cantante nel giorno della festa della mamma ha voluto dedicare delle parole anche per Francesca che è diventata madre da poco tempo. Le ha scritto facendole gli auguri “una mamma attenta e premurosa che si dedica ogni giorno a quella meraviglia di nipote che ho“.

Esattamente, Alessandra Amoroso è zia di una piccola nipotina di nome Andrea. In un’intervista fatta a Verissimo ha parlato di lei dicendo che è una bambina simpatica, dolce e divertente e ha aggiunto ridendo “Ha preso tutto dalla zia“.

Alessandra e Francesca hanno avuto dei sani principi dalla propria famiglia: sono stati sempre molto legati, nei momenti belli e quelli brutti. E ciò ha portato a far pensare la cantante su cosa vuole dal futuro.

Nell’intervista per Sky Uno, la vincitrice di Amici ha detto: “Vorrei sposarmi e mettere su famiglia. Vorrei un figlio” sperando che questo momento arrivi al più presto possibile. Ha anche voluto ricordare che dalla sua famiglia del sud ha avuto ottimi principi e valori.

La famiglia Amoroso ha cresciuto le figlie con tanto amore e adesso Alessandra e Francesca vogliono insegnare ciò ai propri presenti e futuri figli