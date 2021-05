L’appuntamento di domani è l’ultimo prima della pausa estiva per la bella Silvia Toffanin. Anticipazioni Verissimo 22 maggio.

Domani ci sarà l’ultimo appuntamento con lo show con al timone la conduttrice Silvia Toffanin che in questi mesi ha avuto tantissimi ospiti in studio. Un continuo successo per lo show della bella conduttrice.

Proprio per la Toffanin è arrivato il momento di chiudere le valigie ed andare finalmente in vacanza dopo aver trainato il pomeriggio Mediaset del sabato. Domani a quanto pare ha intenzione di chiudere con il botto.

L’appuntamento è per domani pomeriggio alle ore 15 su Canale 5 od anche sull’applicazione della rete. Domani lo show sarà costellato di musica e spettacolo con personaggi del panorama musicale italiano di tutto rispetto. Quali sono gli ospiti di domani a Verissimo.

Ospiti Verissimo: le anticipazioni di domani 22 Maggio da Silvia Toffanin

In primis nella fila degli ospiti di punta della giornata di domani ci saranno i finalisti di Amici di Maria de Filippi. Ebbene sì, in studio ci saranno Aka7even, Alessandro Cavallo, Deddy ed il secondo classificato, Sangiovanni.

Pensavate che lei non ci fosse? E invece no. Domani in studio ci sarà anche la bellissima e talentuosa vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Giulia. La ballerina assieme agli altri finalisti si è sfidata appena la settimana scorsa ed ha trionfato portando a casa la coppa tanto ambita.

Non solo, in studio ci saranno anche altri due iconici artisti della musica italiana quali Emma Marrone e la star Mahmood. Entrambi in studio porteranno nuove sfumature della propria personalità. In particolare molti sono curiosi di conoscere qualche dettaglio sulla vita privata dei due artisti e soprattutto su chi ci sia al proprio fianco.

Non ci sarà solamente la musica a farla da padrone. In studio la bella conduttrice intervisterà anche Gessica Notaro che racconterà la propria vicenda e la propria storia di rinascita. Infine a dare un tocco di pepe ci penserà la bella ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma. Chissà se con lei ci sarà anche il suo giovanissimo fidanzato Jeda.