Can Yaman, dopo alcune settimane di assenza, è tornato a condividere una foto con i suoi fan. La reazione delle followers è da urlo

Can Yaman torna sui social dopo tanto tempo e lo fa in grande stile. L’attore turco è reduce da un periodo privato abbastanza travagliato, viste le varie voci che vedevano la sua storia con Diletta Leotta ormai terminata.

I gossip continui relativi alla presentatrice DAZN, beccata da Chi che aveva pubblicato una foto di un bacio galeotto con il figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin, avevano infastidito non poco Can, che però già tempo fa aveva dimostrato di essersi abbastanza stufato dei commenti sulla sua storia.

Da qui la decisione di abbandonare i social per un lungo periodo, anche se ultimamente la situazione sembra essere cambiata.

Can Yaman in grandissima forma sui social: “Che spalle!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Già qualche giorno fa il turco aveva voluto mettere a tacere le insinuazioni sulla rottura con la Leotta: durante un video pubblicato su Instagram dalla bella Diletta lui aveva fatto irruzione, baciando la sua compagna scatenando la reazione dei followers.

Tra i due sembra tornato il sereno, o forse non ci sono mai state tensioni, chissà. Quello che è evidente a tutti è che ormai il peggio è alle spalle e Can Yaman è tornato in grande spolvero anche su Instagram.

Nel suo ultimo post l’attore si mostra alla guida di un’automobile con un outfit sportivo che lascia trasparire una forma fisica davvero invidiabile. Anche in questo caso non sono mancati i commenti delle fans: “Can. Felicissimi di rivederti finalmente”; “Can noi ti guardiamo le spalle tranquillo”.