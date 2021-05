Vanessa Incontrada e il body positive, la lotta continua. In un’intervista la famosa attrice ha svelato un suo nuovo “problema”.

Che Vanessa Incontrada sia una delle paladine della lotta contro gli stigma sociali e che si tratti di uno dei personaggi famosi più esposto su questo argomento è ormai indubbio. A quanto pare, oltre ad aver parlato dell’accettazione di sé e del suo corpo, spesso messo sotto il microscopio dai media, c’è anche un altro problema che la affligge.

Di che cosa si tratta? Vanessa dice di lottarci ogni mattina e pensiamo che si tratti di qualcosa comune anche a tantissime altre donne.

Vanessa Incontrada e il body positive: “Una volta a settimana mi devo fare i baffi”

“… e non è una battuta!“.

Anche se, chiaramente, la famosissima attrice lo ha raccontato ridendo, questa si tratta di certo di una frase che non avete mai sentito pronunciare da un personaggio famoso.

Vanessa Incontrada, però, è uno di quei (pochissimi) personaggi pubblici che ci hanno abituato a prendere il mondo glamour con le pinze.

Che accettarsi per come si è fatti sia una battaglia è un fatto tristemente noto. Molto spesso, influencer e presentatrici (come Michelle Hunziker ad esempio), cercano di mandare messaggi positivi riguardo accettare il proprio corpo.

(E, diciamo, non sempre riuscendoci).

Con profili Instagram curatissimi, mai privi di filtri e ritocchi di Photoshop e con i corpi che rientrano perfettamente nei canoni della bellezza occidentale, fior fiore di personaggi del mondo dello spettacolo ci dicono che “dobbiamo accettarci“.

L’unica ad esporsi davvero, anche a causa della terribile pressione mediatica che l’ha oppressa negli anni, è stata Vanessa Incontrada.

La famosa attrice ha parlato per molto tempo del suo disagio, del dover sentirsi quasi in “colpa” per aver preso una taglia in più e dello sconforto che le provocava rendersi conto che i vestiti le andavano stretti.

Accanto a questa battaglia, importantissima, oggi Vanessa Incontrada ha parlato di un nuovo “problema” comune a tantissime donne (se non tutte) e di cui quasi certamente nessuno vi ha mai parlato.

“Lotto tutti i giorni contro i miei baffetti. Più vado avanti con l’età più mi sveglio presto. Una volta a settimana mi devo fare i baffi, e non è una battuta. Non ho le borse e le occhiaie. […] non ho i brufoli, non ho niente. La barba non ce l’ho. Mi vengono solo i baffi, nel resto del corpo non sono così pelosa“.

Certo, Vanessa ne ha parlato scherzando durante un’intervista in diretta alle sei del mattino in radio, nell’ambito del programma Deejay 6 tu.

Un “problema” del genere fa sicuramente sorridere e basta poco per fare qualche battuta “divertente” a riguardo.

Chiaramente, oltre le battute e le risatine, però, c’è anche un problema vero di sottofondo che magari può rendere difficile la vita a qualcuno che non ha a disposizione i mezzi per farsi una ceretta ogni giorno.

Insomma, anche se sembra una “piccolezza“, i baffetti possono causare molti problemi all’autostima ed all’accettazione di tantissime donne.

Vanessa Incontrada, parlandone oggi, ha sicuramente dato un esempio molto positivo, esponendosi (ancora una volta) per tutte e tutti. Chissà se qualcuno si sentirà meno solo sapendo che deve farsi la ceretta ai baffetti… esattamente come la Incontrada?