Maneskin, la risposta dopo l’accusa di aver “sniffato” cocaina in diretta

Maneskin, polemica all’Eurovision: la Francia ha accusato Damiano di aver sniffato cocaina nella green room. Loro vincono e poi smentiscono

Gravissima accusa nei confronti dei Maneskin. Il gruppo italiano ha trionfato agli “Eurovision“, la storica rassegna musicale che mette in gara i paesi d’Europa per la canzone più apprezzata dell’anno. Un successo che mancava all’Italia da ben 30 anni. Gli unici artisti a vincere questo premio furono Gigliola Cinquetti e per ultimo Toto Cutugno.

La band romana ha vinto con “Zitti e buoni”, il brano che aveva già vinto Sanremo lo scorso marzo. Tuttavia, a rovinare la festa dei Maneskin è stata una pretestuosa polemica lanciata da una tv francese. Damiano, il cantante e leader del gruppo, è stato accusato di sniffare cocaina sul tavolo dove era seduto con i suoi compagni. E questo durante la diretta.

Maneskin, cocaina all’Eurovision? L’accusa è solo una farsa

Nelle immagini si vede un momento in cui Damiano si china verso il tavolino, comportandosi apparentemente con chi “sniffa” la droga. Un’accusa, però, poco sensata: difficile pensare che il cantante potesse fare una cosa simile in diretta tv mondiale, davanti le telecamere. Una polemica rilanciata anche in Italia, con il tweet di Selvaggia Lucarelli, tra gli altri. Ovviamente i Maneskin si sono dispiaciuti e hanno risposto nei momenti successivi alla proclamazione con una “storia” su Instagram e in conferenza stampa.

“Siamo contro la droga, sempre. Damiano non fa uso di sostanze”, ha spiegato la band dopo la gara ai giornalisti. Tra l’altro i francesi contendevano ai Maneskin la vittoria dell’Eurovision. Questo ha fatto pensare a una polemica strumentale. La band italiana ha anche spiegato cosa stesse facendo Damiano nel momento “incriminato”. Si era chinato perché un bicchiere di vetro era caduto e si era rotto, quindi stava spostando i frammenti per evitare che lui e i compagni potessero farsi male. Nel video tratto da Youtube, si può vedere la scena incriminata al minuto 2.52.51.