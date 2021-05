Cascata funivia in Piemonte: tragedia a Stresa-Mottarone dove una funivia è cascata durante il servizio: a bordo c’erano 11 persone.

É successo poco prima delle 13, nella giornata di oggi, domenica 23 Maggio 2021.

Nel Verbano è cascata una cabina della funivia Stresa-Mottarone, che viaggiava con 11 persone a bordo.

La tragedia ha avuto luogo poco prima dell’arrivo all’ultimo pilone del percorso della funivia e la cabina si trovava, quindi, in uno dei punti più alti del suo percorso.

Purtroppo ci sono già 9 morti accertate: i sopravvissuti sono due bambini, al momento, sono ricoverati in condizioni gravi a Torino.

Una notizia veramente terribile quella che arriva dal Piemonte.

Una cabina della funivia che compie la tratta Stresa-Mottarone è precipitata proprio poche ore fa, prima delle 13 della giornata di oggi, domenica 23 Maggio 2021.

A bordo vi erano undici persone di cui nove, purtroppo, sono morte.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente anche se Repubblica ipotizza che si tratti del cedimento di una fune.

La cabina si trovava nel punto più alto del suo percorso che raggiunge i 1491 metri.

Dopo il lungo periodo di lockdown, a causa delle restrizioni messe in atto per il Covid-19, la funivia è stata rimessa in funzione solo il 24 Aprile scorso.

La funivia compie un tragitto che dura poco, solo 20 minuti e le corse sono continue, a distanza proprio di 20 minuti.

La zona in cui è caduta la cabina si tratta di una di quelle più impervie e difficoltose da raggiungere.

Sul posto tecnici e carabinieri oltre a due eliambulanze del 118 che hanno cercato di intervenire tempestivamente nonostante la difficile situazione.

Come riporta Repubblica, un camion dei vigili del fuoco si è addirittura ribaltato nella salita verso il Mottarone.

Fortunatamente il ribaltamento del camion dei pompieri non ha provocato vittime.

L’ultima revisione generale della funivia è avvenuta nel 2014, come riporta La Stampa.