Alberto Matano, giornalista Rai, ha passato una domenica di relax in un luogo che ama molto. Ecco dove è stato in occasione del giorno di riposo

Alberto Matano, giornalista Rai e conduttore del programma La Vita in Diretta, ha voluto condividere con i suoi follower alcuni momenti di relax vissuti ieri, domenica 23 maggio. In occasione di un giorno di riposo, lontano dalle telecamere, l’ex conduttore del telegiornale si è recato in un luogo che più volte ha dichiarato di amare molto. Non è la prima volta, infatti, che pubblica su Instagram fotografie in questo posto.

Matano ha sempre ammesso di amare molto il mare. Considerando che è di origine calabrese, non è difficile credergli. La costa laziale offre molte possibilità per una persona che abita a Roma e Alberto Matano ieri non ha voluto assolutamente perdere una giornata quasi estiva. Per questo è andato a mare e ha pubblicato una foto su Instagram, molto apprezzata da coloro che lo seguono con assiduità.

Ma dov’è andato di preciso Alberto Matano? Qual è questo posto speciale nel suo cuore? Ecco di quale posto si tratta.

Alberto Matano: “Il primo mare, buona domenica”

Alberto Matano ieri ha postato una foto su Instagram che è stata molto apprezzata dai suoi follower. Il post, infatti, ha collezionato in poche ore circa diecimila like. Niente male per un giornalista che ha circa 150 mila persone che lo seguono. Nella foto, Matano è su una spiaggia mentre si gode un po’ di relax in occhiali da sole e camicia aperta. Ieri è stata una giornata molto soleggiata in quasi tutta la penisola italiana.

La foto è stata scattata presso l’Aeneas’ Landing di Gaeta. Si tratta di un albergo molto conosciuto in quella zona che offre diversi servizi ai propri clienti. È evidente che l’attuale opinionista di Ballando con le Stelle non si sia fatto sfuggire questi servizi. Gaeta è una meta che ama molto, già in passato ha pubblicato delle foto sulla costa laziale. Abitando a Roma, è chiaro che sia facile per lui concedersi alcuni attimi di libertà a pochi chilometri da casa.

Il commento alla foto è molto sintetico: “Il primo mare, buona domenica. #relax #playa #domenica”. E a chi gli chiede com’era l’acqua ha risposto: “Gelida, ma bellissima”. Non è la prima volta che Alberto Matano si concede un po’ di meritato relax di domenica. Anche il 10 maggio aveva pubblicato alcune foto in spiaggia, scattate sempre nello stesso posto, che evidentemente deve piacergli molto.

La Vita in Diretta, a differenza di altri programmi Rai, è ancora in palinsesto. Continuerà fino a fine mese per poi essere sostituita da altri programmi in vista dell’estate, come succede in ogni stagione. Per la prossima stagione non è ancora stata confermata la presenza di Alberto Matano in studio. I rumors, però, lo danno ancora alla conduzione di uno dei programmi di maggior successo della Rai anche per la prossima edizione.