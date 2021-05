Come stilare la perfetta lista della spesa ed evitare sprechi. Ecco i nostri consigli su come comportarsi per non sbagliare praticamente mai

Oggi vogliamo proporti alcune soluzioni ad un problema che affligge tantissimi italiani: come stilare la perfetta lista della spesa. Può sembrare un’azione semplice ma in realtà non lo è per niente. Non tutti fanno la spesa nello stesso modo: c’è chi preferisce farla un po’ alla volta, andando a comprare lo stretto necessario, e c’è chi preferisce farla ogni settimana, in modo tale da non doversi impegnare tutti i giorni.

A tutti è capitato almeno una volta di entrare in un supermercato con l’idea di acquistare alcuni prodotti e uscire con il carrello pieno di tantissime cose non presenti nella lista della spesa. Ma come si fa ad evitare sprechi e spese inutili? Come fare a risparmiare e a capire cosa bisogna veramente acquistare.

Ecco alcuni consigli su cosa fare o non fare per stilare la perfetta lista della spesa.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Kim Kardashian, scatti hot che fanno impazzire gli utenti Instagram – FOTO

La lista della spesa perfetta: i trucchi per evitare sprechi

Fare la lista della spesa non è difficile, bisogna soltanto capire qual è il metodo migliore per farla velocemente, evitando di acquistare prodotti inutili e sprecare soldi. Molto spesso la fretta ci porta a commettere errori e per questo andiamo al supermercato senza una lista. In questi casi può capitare di riempire il carrello di prodotti che non ci servono.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e cosa non fare quando andiamo a fare la spesa, sperando di potervi essere utili.

1) Devi avere le idee chiare : non devi mai andare al supermercato senza sapere già cosa comprare. Devi sempre sapere cosa manca in casa . Se proprio non vuoi scrivere un elenco di cose da comprare, almeno prova ad avere le idee chiare.

: non devi mai andare al supermercato senza sapere già cosa comprare. . Se proprio non vuoi scrivere un elenco di cose da comprare, almeno prova ad avere le idee chiare. 2) Impiega il tempo giusto : prova ad organizzarti in anticipo, non scrivere la tua lista all’ultimo minuto. Quando vai di fretta rischi di dimenticare qualcosa. Dedica qualche minuto in più alla tua lista della spesa , dieci andranno benissimo. Prova anche a tenere sempre a portata di mano un block notes, in modo tale da scrivere la tua lista anche durante la giornata, quando ti accorgi che è finito qualcosa.

: prova ad organizzarti in anticipo, non scrivere la tua lista all’ultimo minuto. Quando vai di fretta rischi di dimenticare qualcosa. , dieci andranno benissimo. Prova anche a tenere sempre a portata di mano un block notes, in modo tale da scrivere la tua lista anche durante la giornata, quando ti accorgi che è finito qualcosa. 3) Devi sapere di cosa hai bisogno: prima di iniziare a scrivere la lista della spesa dai un’occhiata alla dispensa. Devi avere ben chiaro quali sono i prodotti che mancano o che stanno per finire. E controlla sempre se ci sono prodotti in scadenza. Scrivi prima i prodotti alimentari e poi tutti gli altri, come quelli della casa ad esempio.

Leggi anche – Pizza avanzata? Nessun problema: ecco come fare a conservarla al meglio