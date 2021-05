Kim Kardashian ha postato su Instagram un paio di fotografie che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi fan, collezionando milioni di like

Ogni volta che Kim Kardashian pubblica delle foto sul suo profilo Instagram, ecco che sistematicamente i suoi fan iniziano ad impazzire. È successo ancora. La modella statunitense ha postato sul suo profilo ufficiale un paio di fotografie che hanno entusiasmato tutti coloro che la seguono. In pochissimi minuti gli scatti sono diventati virali.

Pare che la quarantenne abbia recentemente riempito la galleria del proprio smartphone di foto in occasione delle sue ultime vacanze al mare. Per questo motivo ha già recentemente pubblicato altre foto in costume da bagno. Anche lo scatto di ieri la vede in acqua come se fosse una moderna Venere di Botticelli: crop top rosso con cerniera, cappelli scompigliati al vento e brasiliana.

Uno scatto che non è passato inosservato tra le persone che seguono la sua pagina.

Kim Kardashian, le foto che hanno collezionato 4 milioni di like

Come è già successo in altre occasioni, ogni volta che Kim Kardashian pubblica una foto in costume, questa diventa immediatamente virale. È capitato anche ieri. L’attrice e modella statunitense ha 221 milioni di follower su Instagram, una cifra impressionante. Ogni post riceve immediatamente milioni di like, sono numeri difficilmente paragonabili con qualsiasi altro utente di questo social media.

Ieri Kim Kardashian ha pubblicato l’ennesimo scatto hot in costume. L’ex moglie di Kanye West si è fatta immortalare con un crop top rosso con cerniera e brasiliana. Il commento al post è sintetico: “Stranded”, che significa arenato, naufrago. Lo scatto risale all’ultima vacanza della quarantenne statunitense e pare che nei prossimi giorni la Kardashian possa regalare altri scatti simili ai suoi fan.

Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

I commenti al post sono tantissimi, quasi tutti di complimenti ma c’è anche qualcuno che l’ha buttata sull’ironia. È il caso di chi le ha chiesto se stesse cercando il suo orecchino in mezzo all’oceano o di chi le ha semplicemente chiesto di girarsi dall’altro lato. Come spesso capita negli ultimi giorni, ci sono anche tanti utenti che le chiedono di esprimersi sulla situazione palestinese.

Il post ha immediatamente collezionato tantissimi like. Al momento ha superato quota quattro milioni ma non è un record. Nelle ultime settimane Kim ha pubblicato alcune foto che hanno superato i sei milioni di like, in passato alcuni video hanno sforato quota dieci milioni. Il 14 novembre 2020 un video ha addirittura raggiunto i 17 milioni di like, una cifra incredibile.

Ma Kim Kardashian è abituata ai grandi numeri. Pare che, soltanto nel 2015, abbia ricevuto commissioni e pagamenti per circa 53 milioni di dollari. Secondo alcune fonti giornalistiche statunitensi, la Kardashian avrebbe un patrimonio di oltre 900 milioni di dollari.