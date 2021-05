Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme? Tra i due c’è una relazione oppure no? Il mistero si infittisce ma oggi Elisabetta ha finalmente deciso di parlare.

La storia ha sicuramente appassionato tutti i fan di Elisabetta Gregoraci e non è stata priva di ritrattazioni, colpi di scena, foto incriminate e confuse dichiarazioni.

Oggi, con un comunicato su Instagram, la famosa show-girl ha deciso di aprirsi per la prima volta riguardo la sua vita sentimentale.

Parole chiare e dirette che, però, lasciano spazio ancora ad interpretazioni: ecco che cosa ha detto Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, lei parla per la prima volta

“Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite sempre, tanto più lo farò ora.”

Inizia così l’ultima stories di Elisabetta Gregoraci, che dal suo profilo Instagram ha deciso di commentare, finalmente, la situazione con Stefano Coletti.

Eh sì, perché intorno al fidanzato (o presunto tale) di Elisabetta Gregoraci ne sono state dette molte.

Nessuno ha mai confermato o smentito le ipotesi, le indiscrezioni e le ricostruzioni fatte da fan o giornalisti curiosi che la vedevano accompagnarsi all’ex pilota Stefano Coletti.

Oggi, finalmente, Elisabetta ha deciso di parlare direttamente e di commentare tutti gli avvenimenti.

Stefano, infatti, aveva deciso autonomamente di condividere delle foto insieme ad Elisabetta Gregoraci, scatenando i rumors del web.

Le foto sono prontamente sparite dai suoi profili social e nella serata di ieri l’ex pilota ha anche ritrattato il tutto.

Che dietro la frettolosa smentita ci sia la volontà di Elisabetta? Oggi, lei, commenta così:

“Sono un personaggio pubblico ma prima di tutto una donna e mamma di 41 anni separata. Come tutte voi sono stata innamorata. Ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate. […] Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione.”

Parole piuttosto chiare (ed anche dure) nei confronti dei gossip che la vedono protagonista di una storia d’amore con Stefano Coletta.

Elisabetta, quindi, ha deciso di mettere tutti a tacere sostenendo che l’amore è qualcosa fatto di rispetto e di tempi oltre che di passi nella stessa direzione.

Elisabetta Gregoraci dichiara: “Sto ancora cercando l’amore e non smetterò”

Che questa stories sia una frecciatina (neanche tanto velata) al fatto che Stefano Coletti, condividendo le foto senza il suo permesso, abbia posto fine al loro rapporto?

Se anche Elisabetta Gregoraci dice di aver “subito” le notizie altrui, è evidente che la pressione dei social e dei media le ha imposto di fare un passo indietro.

Sul finire del suo comunicato, infatti, Elisabetta dichiara:

“Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché ‘Io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco’. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere.”

Insomma, a quanto pare per adesso Elisabetta Gregoraci è single, concentrata su suo figlio, sulla sua carriera e sulla sua privacy.

Certo, è alla ricerca di un amore speciale (che le faccia sentire le farfalle nello stomaco) ma per ora sembra non averlo ancora trovato.

Cosa ne penserà di queste dichiarazioni l’appassionato Stefano Coletti?

Stefano Coletti ritratta tutto e commenta piccato

Nel frattempo (per complicare la situazione ancora di più) l’ex pilota Stefano Coletti ha condiviso quasi in contemporanea alle stories di Elisabetta un post sul suo profilo.

La traduzione di una citazione del famoso artista Bansky suona così:

“Non capisco perché tante persone siano così determinate a condividere dettagli della loro vita privata in pubblico. Dimenticano che essere invisibili è un superpotere”.

Che sia una maniera (neanche troppo sottile) con il quale Stefano Coletti vuole far sapere a tutti che, se pur invisibile, lui c’è?

Certo, l’ironia del post non può sfuggire ai commentatori: è stato proprio lui a condividere foto “private” con il pubblico che hanno obbligato Elisabetta Gregoraci a correre ai ripari.

Cos’altro possiamo aspettarci dai due?