Il test di oggi ha l’obiettivo di capire come reagiresti davanti a una difficoltà molto importante, ad esempio una casa avvolta dalle fiamme

Hai pensato a cosa faresti se ti trovassi a gestire una situazione critica? Oppure, quante volte abbiamo pensato che avremmo fatto meglio davanti ad una criticità? Questo è un pensiero comune; capita a molti, infatti, di ipotizzare come gestire una situazione critica e particolarmente pericolosa.

C’è chi non ci penserebbe due volte e si butterebbe anche tra le fiamme pur di aiutare il prossimo, e c’è anche chi farebbe fatica a prendere la decisione giusta. E tu, come ti comporteresti in una situazione difficile? Il test di oggi punta proprio a capire questo particolare aspetto della tua personalità.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Sei pronto dunque? Come avrai notato, c’è una casa in fiamme. Cosa faresti? Per ogni decisione che prenderai potrai trovare un profilo abbinato.

La casa è in fiamme, cosa faresti?

Guarda attentamente l’immagine qui sopra. C’è una casa in fiamme. In questa immagine ci sono alcuni elementi che potrebbero attirare la tua attenzione. Scegli il primo che noti e poi scorri il testo per leggere la soluzione del test. Ad ogni dettaglio corrisponde un profilo che ti può far scoprire alcuni aspetti della tua personalità che ancora non conosci.

La soluzione del test: hai notato la donna che urla alla finestra

Se hai notato la donna che urla alla finestra, probabilmente questo è un momento particolare della tua vita. Chi ha notato questo elemento non è capace di reagire immediatamente ad una situazione stressante. La figura della donna è colorata ed è posizionata in modo tale da risultare subito visibile.

Questo vuol dire che ti sei fermato immediatamente al primo elemento critico. Forse hai altri pensieri per la testa a causa di un brutto momento. Sei troppo concentrato su te stesso per aiutare gli altri. In futuro, forse, riuscirai a notare anche tutto il resto ma adesso proprio non ci riesci.

Il camino

Se per te il camino è l’elemento che ti è saltato per primo all’occhio, allora sei una di quelle persone che se la cava in ogni caso. Il camino rappresenta una sorta di “via d’uscita”, in senso figurato ovviamente. Probabilmente, in una situazione di difficoltà potresti avere una reazione sproporzionata e violenta. Ma quasi sicuramente porteresti a casa la pelle. Devi moderare la tua irruenza, in una situazione critica non è sempre positivo agire di testa propria.

La soluzione del test: il fumo

Se hai notato per prima la grande ondata di fumo che avvolge la casa, allora vuol dire che sei una persona molto teatrale. Tutto fumo e niente arrosto! In una situazione di difficoltà ti faresti prendere dal panico, oppure proveresti ad ingigantirla. Se c’è un’emergenza bisogna restare lucidi, non pensare subito alle conseguenze peggiori. Devi provare a tenere a bada la tua ansia.

La finestra superiore

Se hai notato la finestra superiore, vuol dire che sei una persona che tiene tutto per sé. Ma prima o poi esplodi. In una situazione particolarmente complicata faresti fatica ad intervenire, avresti paura di commettere un errore. Nonostante i tuoi timori siano fondati, devi comunque provare ad affrontare certe situazioni. Tenerti tutto dentro non ti aiuterà e impedirà anche agli altri di tenderti una mano.

La soluzione del test: la porta

Se hai scelto la porta, vuol dire che sei la persona ideale nel caso in cui dovesse succedere qualcosa di brutto. Sei calmo, razionale, freddo. Usi la testa prima di agire e riesci a risolvere problemi anche quando sembrano impossibili da superare. In una situazione di stress sei anche capace di guidare gli altri. Sei un vero e proprio leader.

La finestra inferiore

Chi ha notato per prima la finestra inferiore è una persona creativa e positiva. Se hai scelto questo elemento, vuol dire che riesci a trovare soluzioni che gli altri neanche possono immaginare. Rispondi alle emergenze in maniera totalmente risolutiva. Devi imparare soltanto a leggere le situazioni e a non fidarti soltanto del tuo istinto. Ascolta di più chi ti circonda!

Il test è terminato. E tu, quale elemento hai notato per primo? Saresti una persona affidabile durante un incendio? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!