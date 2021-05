Solo ieri sembrava che andasse tutto bene ma oggi, domenica 30 Maggio 2021, la brutta notizia è stata confermata. Le veline di Striscia la Notizia in lacrime.

Alti e bassi per il TG satirico ideato e prodotto da Antonio Ricci che, tra ieri ed oggi, ha fatto veramente emozionare i suoi spettatori e fan. Solo ieri, infatti, sembrava che la trasmissione andasse benissimo e che non ci fossero problemi nell’affiatatissimo team.

Oltre ad aver raggiunto un record veramente importante, infatti, Striscia La Notizia sembrava andare a gonfie vele. Adesso, però, la brutta notizia ha scosso la produzione e cambierà tutte le carte in tavola.

Le Veline di Striscia La Notizia abbandonano il TG satirico: lacrime e commozione

Anche se ieri sera, con la messa in onda della loro 886esima puntata, le veline di Striscia la Notizia avevano battuto un record straordinario, oggi la situazione è decisamente più cupa. La festa di ieri ha lasciato spazio ad un annuncio che ha fatto commuovere (e piangere) Shaila e Mikaela.

Entrambe le ragazze, infatti, hanno annunciato la loro prossima “partenza” e che abbandoneranno lo show alla fine di questa stagione. Di certo non si è trattata di una soluzione semplice, visto che le due sono cresciute insieme al programma e sentono di far parte di una grande famiglia.

Le dichiarazioni di entrambe hanno di certo commosso il pubblico, la loro “famiglia” dietro la telecamera ed anche i fan: “Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne.” ha detto Mikaela.

Shaila, invece, ha commentato così: “Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi.”

“Diventiamo grandi”: così Mikaela e Shaila abbandonano Striscia La Notizia

Per le due, sicuramente, si è trattata di una decisione sofferta. Entrambe, infatti, lavorano da anni (dal 2017) con Striscia la Notizia ed hanno “battuto” numerosi record.

Oltre a quello del numero di puntate, infatti, ci sono anche i tapiri consegnati (per la prima volta dalle veline), le danze in 3D ed anche il canto.

Entrambe, però, hanno confermato di voler “crescere” e di poter fare di più.

Di certo abbandonare l’ambiente “protettivo” e che la viste crescere come artiste di Striscia sarà un vero trauma ed uno shock.

“C’è un po’ di paura, perché a Striscia la Notizia siamo sempre state protette” hanno dichiarato le due. A sostenerle ed incoraggiarle, però, c’è tutto il team di Striscia che si è fatto sentire tramite le parole della loro coreografa, Manuela Bartolo. Il messaggio lanciato alle due (tra poco ex) veline ha fatto commuovere tutti:

“In questi quattro anni avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda“.

Che dire, l’addio è uno di quelli veramente inaspettati ma propedeutico: sarà un cambiamento in positivo, certamente, e non possiamo far altro che aspettarci grandi cose da Shaila e Mikaela.

Ora rimane un solo dubbio: chi saranno le prossime veline di Striscia La Notizia?