Chi saranno gli ospiti di oggi di Che tempo che fa? Scopriamo subito la lista degli ospiti di stasera, domenica 30 Maggio 2021.

Chi saranno gli ospiti che interverranno stasera nel famoso programma e salotto televisivo condotto da Fabio Fazio?

Scopriamo insieme chi si siederà al “tavolo” e chi, invece, si troverà ad avere un faccia a faccia con il famoso presentatore.

Questa, poi, è una puntata speciale essendo l’ultima di stagione per Fabio Fazio e il suo team!

Tra ospiti fissi ed ormai consolidati e sorprese, ecco chi potremo trovare stasera sugli schermi della RAI.

Che tempo che fa, gli ospiti di oggi 30 Maggio 2021 da Fabio Fazio

Eccoci, siamo arrivati all’ultima puntata di questa stagione di #CTCF! È stata una stagione straordinaria e vi ringraziamo per averla seguita con tanto affetto in tv e sui social. Vi aspettiamo dalle 20 su @RaiTre per l’ultimo appuntamento da non perdere e commentare insieme 📺 pic.twitter.com/YVtok11wWH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 30, 2021

Di certo, come ogni settimana, possiamo aspettarci una puntata di Che tempo che fa decisamente interessante.

Come ad ogni appuntamento, infatti, la lista degli ospiti di Fabio Fazio sorprende ed intriga, soprattutto visti alcuni dei nomi (importanti) che il famoso conduttore porta in TV!

Questa sera, quindi, possiamo contare su un ospite veramente speciale. A fare il punto della situazione sul Covid-19 e sulla situazione sanitaria in Italia, infatti, ci sarà il ministro Roberto Speranza.

L’appuntamento sarà uno di quelli da non perdere.

Non si parlerà solo della copertura vaccinale, dei possibili open day e di come procederanno le somministrazioni ma anche di un argomento molto importante.

Quello, ovviamente, delle regole e delle restrizioni che interesseranno la nostra estate, ormai alle porte: meglio sentire quali saranno le disposizioni direttamente dalla bocca di chi le ha create, no?

Uno spazio dedicato interamente allo sport a Che Tempo Che fa

In vista di un altro grande appuntamento estivo, poi, ospite da Fabio Fazio questa sera ci sarà anche Roberto Mancini.

Dal prossimo 11 Giugno, infatti, inizieranno gli Europei di calcio, un appuntamento a cui molti italiani attendono con ansia.

L’Italia, infatti, ha “saltato” una delle competizioni più importanti, quella dei Mondiali 2018 dove non riuscì neanche a qualificarsi, e non gioca dagli Europei del 2016.

Di certo, quindi, l’appuntamento delle prossime partite della nazionale è molto atteso: parlare con il responsabile e l’allenatore dell’Italia, Roberto Mancini, sarà sicuramente interessante!

Insieme a Roberto Mancini ci sarà anche Gianluca Vialli, il capo delegazione per l’Italia: insomma, gli appassionati di sport non possono di certo perdersi questa puntata di Che Tempo Che fa!

Stasera a Che tempo che fa ci saranno anche Giusy Ferreri, Nicola Piovani e Benedetta Pilato

Lo sport continuerà a farla “da padrone” in casa Che Tempo che Fa, visto che questa sera sarà presente in studio anche la sportiva Benedetta Pilato.

Se non la conoscete (ancora), Benedetta Pilato è una nuotatrice italiana campionessa europea in carica e primatista mondiale sui 50 metri.

Benedetta è, inoltre, la più giovane atleta azzurra a debuttare in un campionato mondiale, avendo esordito all’età di quattordici anni e di sei mesi (battendo il record di Federica Pellegrini).

Oltre allo sport, però, ci sarà spazio anche per la musica: stasera, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ci sarà anche Giusy Ferreri accompagnata da Takagi e Ketra.

Insieme alla cantante, sarà ospite anche Nicola Piovani, storico compositore e vincitore del premio Oscar per le musiche del film La vita è bella.

Come al solito, poi, non mancheranno gli ospiti “fissi” di Che tempo che fa.

Se ci saranno sicuramente le ormai storiche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, possiamo aspettarci la presenza (ormai quasi scontata) degli altri ospiti resident.

Roberto Burioni, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano, quindi, interverranno intorno al “tavolo” di Che tempo che fa come ogni settimana regalandoci battute, approfondimenti e discussioni interessanti.

Insomma, anche questa sembra una puntata da non perdere!