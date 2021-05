Non c’è pace per Barbara D’Urso che su Instagram ha condiviso la prima foto di puro “relax”. Tra i commenti, però, anche tante critiche ed insulti.

Dopo aver lavorato tanto, Barbara D’Urso è finalmente andata in vacanza. La famosissima conduttrice, infatti, ha condiviso ieri una foto con la quale salutava il suo pubblico “con il cuore” rimandando tutti ad un appuntamento a Settembre.

In questi ultimi mesi le indiscrezioni sul suo futuro in Mediaset hanno funestato la messa in onda dei suoi programmi: Live – Non è la D’Urso è stato sospeso e Domenica Live, invece, ha perso costantemente la “lotta” con Mara Venier.

Barbara D’Urso ha sempre usato i suoi social con costanza, condividendo momenti privati ed anche i risultati degli ascolti delle sue trasmissioni. Oggi, invece, ha deciso di condividere il primo scatto in vacanza ma le critiche non si sono fermate.

Barbara D’Urso su Instagram ed in vacanza: la foto è fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

- Advertisement -

“Pigiama e peluche. Buongiorno“.

Con queste parole, pubblicate intorno all’ora di pranzo di oggi, domenica 30 Maggio 2021, Barbara D’Urso ha ufficialmente annunciato l’inizio delle sue vacanze su Instagram.

La popolare conduttrice, infatti, si è mostrata sdraiata su un pouf in giardino, “vestita” solamente di un pigiama a righe rosa e delle ciabatte di pelo.

Augurare il buongiorno intorno all’ora di pranzo ci fa ben capire come la famosa conduttrice si sia finalmente concessa un poco di relax, magari dormendo fino a tardi.

Di certo, negli ultimi tempi, Barbara D’Urso dev’essere stata sottoposta ad uno stress senza pari.

I suoi programmi, infatti, hanno subito delle decise riduzioni ed il suo appeal sul pubblico sembra essere molto calato, tanto che si parla già della sua possibile sostituta.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso chiude? Mediaset ha già deciso chi la sostituirà

Di certo, però, oggi Barbara D’Urso su Instagram non ha deciso di mostrarsi al massimo del glamour o di condividere dati Auditel (gonfiati o meno).

Il suo è un post innocuo ed ingenuo che, però, è stato come al solito preso di mira dai commentatori. Di certo, per qualcuno che è abituato a vivere sotto i riflettori non si tratta di una novità.

Ma che cosa hanno scritto i follower sotto la foto di Barbara D’Urso su Instagram?

Le critiche a Barbara D’Urso anche sotto la prima foto relax

Quelle che non sono mancate, come al solito, sono le critiche dei follower e degli haters.

Quando Barbara D’Urso condivide una foto su Instagram, generalmente gli insulti non tardano ad arrivare: spesso capita di leggere commenti che confutano i suoi dati Auditel insieme anche a veri e propri improperi.

Sotto la foto di oggi, quindi, nonostante il messaggio semplice ed abbastanza innocuo, sono arrivati i commenti malevoli.

Certo, c’è anche chi scherza sul costo del pigiama e chi le augura buon riposo e una buona vacanza ma ci sono anche commenti molto più velenosi.

LEGGI ANCHE –> Svelato il fidanzato di Barbara D’Urso? Sbucano le foto e le indiscrezioni degli amici

Tra battute di dubbio gusto e inviti a tornare a studiare o chiudersi nella gabbia alle sue spalle, spuntano anche chi le ricorda i suoi disastrosi ultimi “successi” televisivi.

In tanti si augurano “con il cuore” di non vederla tornare in TV ed hanno colto l’occasione di questa nuova foto per comunicare alla presentatrice il loro malcontento.

In molti sostengono di essere stufi e che non vedono l’ora di vedere un’altra presentatrice sugli schermi esultando perché si sono finalmente liberati di Barbara D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Di certo si tratta di un modo decisamente diretto per far sentire la propria voce: era proprio necessario, però, sotto la foto di una donna in vacanza?