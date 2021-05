Zecchino d’Oro con Mara Venier e Carlo Conti: scaletta e anticipazioni

Lo Zecchino d’Oro va onda domenica dall’Antoniano di Bologna e dallo studio di “Domenica In” a Roma. Lo show, inizialmente previsto a dicembre, fu rinviato a causa del Covid. In giuria Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena ed Eleonora Daniele

Finalmente torna lo Zecchino d’Oro. La storica gara canora per i più piccoli era prevista a dicembre, ma fu rinviata a causa dell’emergenza Covid. Stavolta è tutto pronto, e la kermesse andrà in onda domenica 30 maggio su Rai 1. Lo show si poggerà su Domenica In e sarà organizzato con una doppia diretta. Mara Venier lo presenterà dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Domenica In a Roma, mentre Carlo Conti sarà all’Antoniano di Bologna, sede storica dello Zecchino. Appuntamento su Rai 1 per la 63esima edizione del festival di canzoni per bambini.

In gara ci saranno 14 brani, che 16 bambini canteranno dal vivo accompagnato dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. A giudicarli ci saranno due giurie: la prima composta da “vip” addetti ai lavori, quali Cristina D’Avena, Anna Tatangelo, Pupo ed Eleonora Daniele. L’altra giuria sarà composta da 10 bambini selezionati nei mesi scorsi attraverso una piattaforma online, che rappresenteranno tutta l’Italia.

Le canzoni non saranno inedite, visto che la compilation relativa all’edizione 2020 del concorso è già stata pubblicata a dicembre, con la direzione artistica del maestro Beppe Vessicchio. Curiosità: tra gli autori ci sono nomi importanti quali Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.