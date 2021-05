La zia della tv Mara Venier tornerà domani in studio per l’appuntamento del 30 maggio con molteplici ospiti. Le anticipazioni di Domenica In.

Lo show della Domenica con Mara Venier continua a macinare molteplici successi. Una dimostrazione continua di quanto zia Mara sia apprezzata come personaggio televisivo e come conduttrice stessa. Ogni domenica si riconferma essere indiscussa leader del piccolo schermo.

Il suo spazio dedicato all’informazione Covid è uno dei più seguiti, se non quello più seguito, visto la bravura con cui la conduttrice televisiva lascia che le informazioni vengano diffuse. Interviste su interviste per raccontare la lotta al coronavirus.

Per l’appuntamento di domani Mara Venier porterà in studio ospiti amatissimi dal pubblico del piccolo schermo ed anche un momento molto emozionante. Ecco quali sono tutte le anticipazioni di Domenica In dell’appuntamento del 30 maggio.

Mara Venier, anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti in studio

In primis, come ormai di consuetudine, avremo lo spazio dedicato alla lotta al Covid ed all’informazione sulla campagna vaccinale. In studio ci saranno Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute nel governo Conte e Draghi. Assieme a lui arriveranno in studio la Professoressa Maria Rita Gismondo ed il giornalista ed ex direttore della Rete 1 Mauro Mazza.

In collegamento da remoto Zia Mara ha invitato la conduttrice di “Unomattina in famiglia“ Monica Setta assieme anche alla giornalista e scrittrice Antonella Boralevi. Personaggi del mondo dello spettacolo per parlare e fornire una informazione a tutto tondo.

Per quanto riguarda invece lo spazio dedicato allo spettacolo, Mara Venier, che ha da poco confessato di aver subito del razzismo, andrà in collegamento con l’Arena di Verona con i ragazzi del Volo. Quest’ultimi saranno protagonisti il sabato successivo di un Concerto evento in onore del Maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia. Il concerto che vedrà anche la partecipazione del Maestro Andrea Morricone, ripercorrerà il repertorio del leggendario Ennio Morricone, con l’orchestra guidata dal Maestro Marcello Rota.

Ci sarà poi un momento dedicato a Little Tony con sua figlia Cristiana Ciacci ed i suoi grandi amici Bobby Solo, Rosanna Fratello, Pupo, Mal ed in collegamento Albano e Rita Pavone. Infine in studio avremo anche Anna Tatangelo che presenterà il suo nuovo singolo.