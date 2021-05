Di seguito puoi consultare il calendario di tutte le scadenze fiscali che ci aspettano nel mese di giugno 2021. In questo modo potrai restare sempre aggiornato

Giugno è un mese ricco di scadenze dal punto di vista fiscale. Per evitare che qualcuno resti impreparato abbiamo preparato un piccolo schema con tutto ciò che c’è da pagare nel prossimo mese. È vero che non è un argomento che piace agli italiani, ma bisogna comunque pagare le tasse, altrimenti non si può andare avanti. Ci sono alcune date cerchiate in rosso.

Ti ricordiamo che, nel corso dei prossimi giorni, proveremo a darti un aiuto su ognuna di queste scadenze, come farebbe un consulente finanziario. Solo che (almeno questo!) il nostro aiuto non prevede alcun genere di pagamento. È tutto gratis. Di seguito troverai l’elenco delle scadenze fiscali più importanti che gli italiani dovranno tenere a mente nel giugno 2021.

Giugno 2021: l’elenco delle scadenze fiscali

Ecco l’elenco di tutte le scadenze fiscali del mese di giugno 2021, le date da ricordare e da cerchiare in rosso sul calendario. La maggior parte delle scadenze è fissata verso la seconda metà del mese, però è sempre preferibile anticiparsi un po’, non si sa mai.

La prima rata dell’Imu 2021 scade il 16 giugno 2021 . Le persone che dovranno pagare questa rata sono i proprietari di prime case di lusso . Si intendono, quindi, i proprietari di immobili inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9 e immobili diversi dall’abitazione principali , ovvero le seconde case, considerate sempre beni di lusso. Sono esonerati dal pagamento dell’Imu 2021 i proprietari di prime case non di lusso, di immobili relativi a pertinenze e di immobili che percepiscono l’esenzione dall’ Imu 2021 sulla prima rata in virtù delle disposizione della Legge di Bilancio 2021 e del Decreto Sostegni ;

il 16 giugno 2021 è previsto il pagamento dell'Iva relativa alla liquidazione del mese di maggio 2021. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6031;

relativa alla liquidazione del mese di maggio 2021. Il codice tributo da utilizzare nel è 6031; il 16 giugno 2021 è previsto il pagamento delle ritenute operate nel mese precedente . I sostituti di imposta dovranno effettuare il pagamento attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo 1040;

. I sostituti di imposta dovranno effettuare il pagamento attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo 1040; il 16 giugno 2021 è previsto il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate nel mese precedente ai dipendenti. Queste cifre vanno in relazione agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, come previsto dal Decreto Sostegni e dalla Legge di Bilancio 2021;

il 25 giugno 2021 è prevista la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente nei confronti di soggetti residenti all’interno dell’ Unione Europea . La comunicazione va inviata in maniera telematica direttamente all’ Agenzia delle Entrate o delle Dogane ;

(INTRASTAT) di servizi effettuate nel mese precedente nei confronti di soggetti residenti all’interno dell’ . La comunicazione va inviata in maniera telematica direttamente all’ o delle ; il 30 giugno 2021 è prevista la scadenza dei termini di saldo e acconto per imposte sui redditi Irpef , Ires , Irap , cedolare secca e imposte sostitutive;

è prevista la scadenza dei termini di per imposte sui redditi , , , cedolare secca e imposte sostitutive; entro il 30 giugno 2021 va inviata la richiesta per l’esenzione per il 2021 del canone Rai.

Nei prossimi giorni proveremo ad approfondire alcune delle scadenze più importanti, per provare ad aiutarti a pagare le tasse senza troppo stress.