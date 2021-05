Milly Carlucci ha guadagnato molti più ascolti di Paolo Bonolis. Ma oltre al danno anche la beffa: la conduttrice ruba una delle showgirl presente nel programma Avanti un Altro

Milly Carlucci è la conduttrice del programma Ballando con le Stelle insieme a Paolo Belli; con una giuria inflessibile, ballerini professionisti e vip sempre pronti a mettersi in giro, il reality show guadagna tanti consensi. Di fatto è anche il programma che dura da più tempo.

Dopo l’ultima edizione finita a Novembre, la Rai sta decidendo chi farà parte del nuovo cast per la 16esima edizione che inizierà ad autunno.

Si vocifera che una delle showgirl Mediaset che lavora con Paolo Bonolis potrebbe far parte delle nuova edizione. Pronta a mettersi in gioco nel ballo, scopriamo di chi si tratta

Milly Carlucci ruba una Bonas di Avanti un Altro nella nuova edizione di Ballando con le stelle:

Milly Carlucci ha ricevuto la conferma dalla Rai che condurrà anche quest’anno Ballando con le stelle. Accompagnata dalla temibile giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, nella prossima edizione mancherà Guillermo Mariotto che ha deciso di prendersi un anno di pausa.

Adesso la Rai sta decidendo chi farà parte del nuovo cast e una delle showgirl presenti ad Avanti un Altro diretto da Paolo Bonolis si è proposta.

La Bonas è Santa Croce, lombarda 23enne partita come Madre Natura a Ciao Darwin e adesso presente ad Avanti un Altro, ogni sera fa impazzire il pubblico con il suo fisico perfetto e gli occhi azzurri penetranti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La giovane Croce è molto seguita sui social, quindi sarebbe un vero e proprio acchiappo per la Rai.

A prendere la palla al balzo è stata proprio Santa in un’intervista per Super Guida Tv rivelando di voler partecipare ad un reality show.

La Bonas non vorrebbe partecipare però a programmi come il Grande Fratello, perché non vuole parlare della sua vita privata e fare gossip. Desidera tanto partecipare a reality show come Ballando con le stelle.

Santa ha una grande passione per il programma e rivela che lo guardava sin da piccola in compagnia dei suoi nonni. “Sono negata a ballare e questa sarebbe un’occasione per imparare” dice la giovane Bonas nell’intervista.

Anche lei afferma che il cast uscirà tra qualche settimana e aggiunge che a breve scopriremo chi parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

La domanda è: Santa Croce conosce già se farà parte del cast o ancora no? Ma soprattutto, la Rai avrà ascoltato la sua richiesta?