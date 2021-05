Accadrà stasera e per i fan di Striscia La Notizia e delle sue veline si tratterà di certo di un momento emozionante: Shaila e Mikaela infrangeranno un record importantissimo.

Buone notizie per tutti gli amanti del TG satirico di Canale 5: questa sera, infatti, la puntata che andrà in onda batterà un record decisamente importante per tutti gli appassionati della trasmissione.

Protagoniste dell’impresa, se così vogliamo chiamarlo, saranno le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze. Ecco che cosa succederà!

Veline di Striscia La Notizia battono il record: Mikaela e Shaila sono le più “anziane”

Succederà stasera quando le veline di Striscia La Notizia, Mikaela Neaze e Shaila Gatta raggiungeranno il traguardo di 886 puntate consecutive.

Si tratta di un record e neanche uno di quelli da poco: con la puntata di questa sera, quindi, le veline di Striscia diventeranno le più “anziane” di tutta la trasmissione!

Certo, sembra un controsenso visto che Mikaela Neaze ha 27 anni e Shaila Gatta solo 24. Eppure sono loro a conquistare, con la messa in onda di stasera, il traguardo di ballerine più longeve dell’intera trasmissione, battendo tutti i record!

Al momento, infatti, il record attuale è detenuto da Federica Nargi e da Costanza Caracciolo che hanno al loro attivo 885 presenze sul bancone del TG di Striscia La Notizia.

Mikaela e Shaila, però, non solo le supereranno con la puntata di stasera ma chiuderanno la “stagione” ed il loro mandato con 903 apparizioni finali.

Se pensate che al terzo posto sul podio delle veline più longeve ci sono Ludovica Frasca e Irene Cioni con 866 puntate, capirete come il loro record si avvia a diventare quasi “imbattibile”.

Il traguardo è veramente importante soprattutto se calcoliamo che delle 41 veline salite fino ad oggi sul palco di Striscia, Mikaela e Shaila sono già le uniche ad aver condotto anche Paperissima Sprint.

Inoltre, Shaila e Mikaela sono anche le prime veline ad essere state trasformate in 3D, permettendo ai loro avatar di ballare in diverse dimensioni. Sono state anche “moltiplicate” in 12 veline ed anche le uniche ad aver cantato con la loro voce durante un piccolo sketch.

Il loro “trionfo”, però, non si ferma qui: Mikaela e Shaila sono state le uniche due veline ad aver consegnato un tapiro d’oro. Anzi, non solo uno: ne hanno consegnati ben tre!

Le loro “vittime”, sono state Barbara D’Urso, PierDavide Carone (insieme ai Dear Jack) e Wanda Nara.

L’annuncio delle Veline di Striscia La Notizia oggi in diretta a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Le vedremo oggi alle 16.00 sui nostri schermi, visto che saranno intervistate da Silvia Toffanin durante la puntata del 29 Maggio 2021 a Verissimo.

Mikaela e Shaila, infatti, daranno il “grande annuncio” direttamente dagli studi di Verissimo, proclamando che stasera batteranno il loro record.

Oppure ci sarà qualcosa di più che le due veline vogliono rivelarci? Certo, di sicuro al momento non c’è niente.

Dovremo aspettare di vedere la messa in onda del programma per scoprire davvero quale sia l’annuncio.

Noi crediamo che sia la notizia del record che le due conquisteranno stasera: ma se ci fosse qualcosa di più?

Chi è Mikaela Neaze di Striscia La Notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mikaela Neaze Silva (@mikaelaneazesilva)

Mikaela è nata a Mosca da un papà angolano e mamma afghana. La sua vita non è stata una di quelle sedentarie!

La ballerina, nata il 28 Aprile del 1994, si è trasferita in Angola all’età di tre anni per poi muoversi di nuovo, all’età di 6 anni, ed approdare a Camogli, vicino Genova.

Dopo la maturità si è trasferita in Cina, all’inizio per un breve periodo: rimane lì per tre anni, lavorando come ballerina ed anche come modella.

Parla correttamente cinque lingue: portoghese, francese, spagnolo, italiano e inglese oltre a saper parlare anche qualche parola di cinese.

Balla da quando è piccola ed ha anche una passione per la moda e per il canto. Quando è stata scelta per fare la velina di Striscia la Notizia ha dichiarato:

“Mi è stata data una bella possibilità per esprimermi artisticamente, ma anche per rinnovare il canone di bellezza in tivù: sono la prima Velina di colore, per giunta bionda, di Striscia, un programma che mi è sempre piaciuto molto. Ricordo che io, mia mamma e la mia sorellina lo guardavamo insieme quasi tutte le sere, all’ora di cena.”

Chi è Shaila Gatta di Striscia La notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@shaylinka)

Nata ad Aversa il 6 Agosto del 1996 ma cresciuta a Napoli, Shaila Gatta è una vera e propria appassionata di danza, tanto che da quando ha 15 anni si è trasferita a Roma per studiarla!

Shaila ha partecipato come ballerina alla 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi ed ha anche lavorato nel corpo di ballo di tantissime altre trasmissioni come Tale e Quale Show e Ciao Darwin.

Shaila è fidanzata e condivide con il compagno Leonardo Blanchard l’amore per il fitness. Quando è stata scelta per Striscia La Notizia ha dichiarato:

“Striscia me la ricordo fin da quando ero piccola. Allora mi piacevano soprattutto il Gabibbo, le rubriche “Fatti e rifatti”, “I Nuovi Mostri” e i momenti più comici“.