Virginia Raffaele ricorda Carla Fracci: “C’è qualcosa di personale”

Virginia Raffaele ricorda l’etoile Carla Fracci, la grande ballerina scomparsa a causa di una malattia

L’attrice romana Virginia Raffaele è una delle donne dello spettacolo italiano più talentuose in assoluto. La sua capacità di imitare volti famosi di personaggi televisivi, teatrali e musicali è unica. Un’interpretazione in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico: la sua personificazione dell’etoile italiana Carla Fracci, scomparsa ieri all’età di 84 anni.

Per ricordarla Virginia Raffaele ha scritto un post su Instagram corredandolo di una foto assieme alla grande artista. Delle parole davvero piene di riconoscenza per il suo immenso talento. Ecco cosa ha detto.

Carla Fracci, la commovente dedica di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele dedica alla grande ballerina un lungo post di Instagram. Qui l’attrice scrive: “Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre. Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale. Ho avuto la fortuna e l’onore di esserti “amica” in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo. Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa- racconta la Raffaele– la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente, un’infinita libertà“.

Nella parte finale della dedica l’attrice romana esprime il suo sentimento d’affetto per la grande artista scomparsa e la vicinanza al coniuge Beppe Menegatti, non mancando di citare il ruolo che rese la Fracci famosa in tutto il mondo, quello di “Giselle”: “Una parte di me “ballerà” (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe.”

