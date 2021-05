Grave lutto per Dayane Mello: è morta sua mamma. L’avrà perdonata? Il messaggio di lei non lascia alcun dubbio. Un colpo al cuore per i fan.

Dayane Mello è una delle donne più discusse di tutte le edizioni fino ad ora conosciute del Grande Fratello Vip. Il pubblico con lei è sempre stato diviso fra chi la amava del tutto e chi invece non la aveva proprio in simpatia.

La giovane modella di origini brasiliane si è sempre sentita etichettare in tanti modi diversi, ma ha sempre affrontato tutto a testa alta. Questo le ha permesso infatti di essere una delle più amate della scorsa edizione del GF VIP.

Purtroppo però, come abbiamo avuto modo di vedere assieme a lei mentre era nella casa più spiata d’Italia, lei non ha mai avuto una vita facile. Prima la morte del fratello ed ora la morte della sua mamma.

Dayane Mello sui social annuncia la morte della propria mamma

- Advertisement -

Il tutto è stato annunciato sul suo account Instagram. Dayane Mello ha infatti espresso il suo dolore per questa grave perdita senza celare le proprie emozioni. Ha inoltre incoraggiato tutti a non lasciare che i rapporti si deteriorino così, perché purtroppo il tempo è tiranno ed a volte ci porta via le persone quando meno ce lo aspettiamo.

“Oggi ho sofferto un’altra perdita – scrive Dayane sui social – ma so che per mia madre è stato un vero riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale“. Purtroppo infatti la donna lottava fra la vita e la morte. ”

“Abbiamo fatto il nostro viaggio – aggiunge la modella di origini brasiliane – abbiamo avuto il perdono l’una dell’altra. Lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori”. Le due infatti non hanno avuto un rapporto roseo in passato. Anzi, una tempesta di emozioni contrastanti le ha sempre legate.

Dayane Mello si è poi lasciata ad un racconto della sua vicenda con la sua mamma. “Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore“.

Infine ha anche deciso di lanciare un appello ai propri cari ed ai propri tanto amati fan. “Ama di più, goditi il ​​tempo che noi abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire sempre quanto ami, perché la vita è troppo breve, il tempo passa in modo veloce”. Per poi aggiungere in un misto di emozioni e con il dolore nel cuore: “Chiama le persone che ami, lascia da parte ogni dissapore, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono“.

E’ noto che i rapporti fra le due non sono mai stati dei migliori. Negli ultimi tempi si erano però riappacificate.