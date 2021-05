Ascolti tv Auditel venerdì 28 maggio: vince la Nazionale, bene “Il Segreto”

Ascolti TV Auditel Venerdì 28 Maggio 2021. Non bene la Nazionale col 13.1% share, il finale de Il Segreto in prima serata si ferma all’11.6%

In un venerdì senza L’Isola dei Famosi, che rimanda l’appuntamento direttamente alla settimana prossima, è la Nazionale italiana che trova via libera e vince la serata degli ascolti tv Auditel del 28 maggio 2021. Non c’era una partita di cartello, ma Rai 1 ha mandato in onda la prima amichevole in vista degli Europei 2020 che inizieranno l’11 giugno. L’Italia di Roberto Mancini ha sfidato San Marino, battendo col risultato di 7-0.

Davanti alla tv 2.995.000 spettatori con uno share del 13.1%. Il primo canale vince la serata ma senza centrare un risultato eclatante, anche perché non si trattava di una partita di cartello. Al secondo posto c’è comunque Canale 5, che ieri ha scelto per la prima serata la puntata finale de “Il Segreto” che ha messo davanti alla tv 1.928.000 spettatori con l’11.6%. Sicuramente un risultato niente male per il tipo di programma. Centra un ottimo risultato Quarto Grado su Rete 4.

La trasmissione sulla cronaca ha portato davanti la tv 1.840.000 spettatori con il 10.8%. Risultati che si avvicinano a quelli di Chi l’ha Visto del mercoledì. Trasmissioni trainate dalla riapertura del caso di Denise Pipitone. Tornando alla Rai, sul secondo canale “NCIS” si è fatto guardare da 1.145.000 spettatori con uno share del 6.3%. Per quel che riguarda Rai 3, il classico film “La principessa Sissi” ha interessato 1.336.000 spettatori con uno share del 6%.

Il solito film di Italia 1 “Taken 3” ha ottenuto 1.897.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Per quel che riguarda La7, “Propaganda Live” ha conquistato 861.000 spettatori e uno share del 5.1%. Il Codice Da Vinci su TV8 porta 364.000 spettatori davanti alla tv con share dell’1.9%, mentre sul Nove l’ultima puntata di “Fratelli di Crozza” ottiene il 5.8% di share con 1.313.000 spettatori davanti alla tv.