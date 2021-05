Diletta Leotta e Can Yaman più uniti che mai. La coppia più famosa del web è partita per un weekend d’amore in Costiera

Diletta Leotta e Can Yaman felici, innamorati e partiti per un weekend romantico. La coppia più paparazzata degli ultimi mesi dimostra ancora una volta di essersi messa alle spalle tutti i problemi, reali o ipotizzati dai giornali.

Se qualche mese fa si parlava addirittura di matrimonio imminente tra i due, a rompere l’armonia sono arrivate le foto che vedevano la conduttrice di DAZN scambiarsi un bacio appassionato con il figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin. Foto risalenti a qualche mese fa, ma che non erano piaciute a Diletta che si era sfogata su Instagram.

Nelle ultime settimane però tra Diletta e Can è tornato il sereno. A dimostrazione di tutto questo c’è stato il ritorno sui social dell’attore turco e anche il bacio a sorpresa che Yaman ha regalato alla sua bella in diretta su Instagram.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: CAN YAMAN, CHE GRINTA SU INSTAGRAM: “NOI TI GUARDIAMO LE SPALLE” – FOTO

Diletta Leotta e Can Yaman, il weekend d’amore in hotel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Approfittando della fine del campionato di Serie A i due hanno deciso di concedersi un weekend romantico e sono partiti ieri pomeriggio alla volta della Costiera Amalfitana. Le stories sono state pubblicate dalla stessa Diletta Leotta e mostrano la coppia felice, nella nuova auto fiammante di Can, mentre sono in viaggio sull’autostrada.

LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN NEL MIRINO: LE ACCUSE DIVIDONO IL WEB

Ieri in realtà non era chiara la destinazione finale del viaggio dei due, ma l’ultimo video postato dalla presentatrice sul suo profilo Instagram non lascia dubbi: hotel con vista mozzafiato sul mare, si tratta sicuramente della costiera più amata dai turisti italiani e stranieri.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO