Caterina Balivo su Instagram annuncia di essere diventata la nuova “madrina” e ci chiede di impegnarci: ecco per quale motivo.

L’argomento è di certo uno dei più “scottanti” ed attuali nel nostro paese e nel mondo e Caterina Balivo ha deciso di ricordarcelo nella maniera migliore.

Con un ultimo post pubblicato su Instagram, la famosa conduttrice ha lanciato un appello piuttosto particolare, rivolto a tutti noi!

Scopriamo che cosa ha detto ed anche come possiamo aiutare la nuova “madrina“… di tutti!

Caterina Balivo su Instagram è la madrina dell’oceano: ecco il suo messaggio

“È uscita oggi la cover che amo di più perché si parla di oceano che ci salverà, se lo salveremo, della mia infanzia con i miei genitori green ante litteram e dei prossimi dieci anni dove TUTTI noi possiamo fare molto per salvaguardare i nostri oceani.

Leggetela!”

La foto è una di quelle che attirano l’attenzione: sulla copertina del magazine Natural Style, infatti, Caterina Balivo sorride guardando in camera, in costume ed immersa in un mare cristallino.

Il messaggio, però, non è di certo da sottovalutare: la conduttrice ed ex modella, infatti, sarà “madrina dell’oceano” e ci tiene a sottolineare qualcosa di molto importante.

Parliamo di inquinamento e di salvaguardia del mare, di ecologia e di un vero e proprio impegno concreto.

Ma come sottolinea la Balivo, siamo noi a dover prendere in mano la situazione! Ecco, quindi, che il messaggio “Salviamo il mare” non è più solo uno slogan ma una vera e propria richiesta d’aiuto.

La famosa conduttrice non è nuova a scatti a tema “marinaresco“. Spesso, Caterina Balivo condivide su Instagram foto della sua vita privata ed in molti scatti si trova in costume ed al mare.

Evidentemente il suo rapporto con l’acqua e con l’ecologia, come accenna anche nella sua didascalia, è estremamente stretto, amplificato dal modo di vivere dei genitori.

Le critiche a Caterina Balivo per le foto in costume: lei ha risposto così

Nonostante il suo amore per il mare, quindi, Caterina Balivo ha anche subito delle critiche piuttosto dure su Instagram.

Postando foto in costume, nelle quali la famosa conduttrice ed ex modella ammira il paesaggio o mostra luoghi a lei cari, sono arrivati anche i commenti negativi.

Un’utente, in particolare, le ha lasciato scritto in un commento:

“Sei bella cicciottella, eh“.

Parole leggere, lanciate appositamente per offendere e poi poter dire che non si tratta di niente di che.

Caterina Balivo, però, non ci ha pensato due volte ed ha postato l’ennesima foto in costume, rispondendo per le rime alla commentatrice.

“Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini, meglio ancora se non segna come questo di Triumph, per giunta anche ecologico, realizzato con tessuti riciclati 😉“

Insomma, evidentemente nonostante l’ironia e la risposta a puntino, per Caterina Balivo l’aspetto ecologico legato a quello che introduciamo nei nostri mari è ancora più importante delle offese.

Ecco quindi che il suo ruolo di “madrina del mare” (e, quindi, madrina anche di tutti noi) le calza decisamente a pennello.

Riusciremo ad inquinare di meno sotto le sue indicazioni?