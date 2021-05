Emanuela Aureli, imitatrice super sorridente, ricorda un brutto momento passato col figlio Giulio: “Qualche giorno in più e non ce l’avrebbe fatta“

Emanuela Aureli, imitatrice umbra, ha iniziato la sua carriera a 19 anni con La Corrida nel 1992, adesso non perde un momento per mostrare nuovi personaggi facendo ridere tutti gli italiani. Tra i suo personaggi troviamo: Mara Venier, Barbara d’Urso, Raffaella Carrà; ne ha per tutti i gusti e per tutte le età.

Ma non è sempre stata spensierata: Emanuela ha vissuto un brutto periodo che l’ha condizionata anche in ambito lavorativo. Il ricordo è doloroso ma da questa esperienza ne è uscita ancora più forte. Vediamo cosa era successo

Emanuela Aureli e il tragico incidente del figlio Giulio

Emanuela Aureli è sposata dal 2015 con Sergio di Folco. Sei mesi prima, l’imitatrice ha dato al mondo suo figlio Giulio.L’essere diventata madre è stato un grande regalo per Emanuela che non avrebbe mai pensato di diventare madre a 42 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Aureli (@emanuela_aureli)

A poco meno di un anno, la famiglia Aureli l’ha vista veramente brutta. Il piccolo Giulio ha avuto un incidente che risultava fatale. Il bimbo aveva una febbre altissima e non riusciva né a mangiare né a dormire da giorni. I genitori, presi dal panico, hanno così deciso di portarlo all’ospedale per capire quale fosse il problema.

I dottori hanno deciso di operare d’urgenza Giulio, riscontrando un esito pazzesco: il bimbo aveva una polmonite bilaterale. Scampato il pericolo, i dottori hanno riferito alla famiglia Aureli: “Qualche giorno in più e non ce l’avrebbe fatta“. Da quell’episodio Emanuela è diventata molto apprensiva con il figlio e ha praticamente paura di tutto e di tutti.

Alla domanda della rivista Nuovo, “Vorresti avere altri bambini?“, l’imitatrice ha risposto di no. Vuole dedicare il suo tempo al lavoro e soprattutto al piccolo Giulio dandogli tutte le attenzioni che merita. Inoltre continua ad avere molta paura e un secondo figlio sarebbe doppia apprensione.

Nell’intervista aggiunge di avere già un lato in comune con il figlio: l’amore per le arti. Infatti Emanuela dice ridendo: “Giulio ama suonare anche se non sa suonare“. Gli hanno regalato una chitarra e strimpella tutto il giorno. Il brutto momento è ormai passato da anni, ma nonostante rimanga ancora impresso nella mente di Emanuela Aureli, l’imitatrice, superata la pandemia, si sente pronta a tutto.