Top Dieci andrà in onda stasera su Rai 1. Ultima puntata dello show di Carlo Conti, ci saranno due ospiti speciali

Sta per terminare la seconda stagione di Top Dieci, lo show musicale condotto da Carlo Conti e che anche quest’anno ha fatto registrare degli ottimi dati a livello di ascolti.

La puntata di stasera segna la fine del programma per il 2021, mentre ancora non si sa se verrà riproposto nel 2022 con una terza stagione. Lo show finale, inizialmente previsto per venerdì 28 maggio, è stato spostato al sabato vista la concomitanza con l’amichevole della Nazionale contro San Marino di ieri sera.

Oggi Carlo Conti avrà ancora una volta un avversario davvero temibile a livelli di auditel: dovrà confrontarsi infatti con la finale di Champions League tra City e Chelsea in onda su Canale 5.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: ASCOLTI TV AUDITEL VENERDÌ 7 MAGGIO: “TOP DIECI” BATTE “L’ISOLA DEI FAMOSI

Top Dieci, i concorrenti e gli ospiti di sabato 29 maggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Come in ogni puntata anche stasera ci saranno due squadre composte da 3 personaggi famosi che si sfideranno a colpi di pronostici e classifiche musicali. Per l’occasione la Rai ha deciso di dividere le squadre in “Pacchisti” e “Principesse”: nella prima squadra ci saranno Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo, nella seconda Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli.

LEGGI ANCHE:Emanuela Aureli ricorda un brutto momento: “Qualche giorno in più e non ce l’avrebbe fatta”

Le due formazioni dovranno scoprire tante diverse “hit parade” sulla cultura italiana: dalla musica allo sport fino al cinema tracciando così un identikit del nostro Paese. Chi alla fine del programma avrà fatto il maggior numero di punti sarà vincitore.

LEGGI ANCHE: ULISSE RITORNA IN TV, ALBERTO ANGELA RIPARTE COL BOTTO: L’OSPITE A SORPRESA SPIAZZA TUTTI

Per l’ultima puntata di Top Dieci sono previsti due ospiti d’onore, entrambi legati al mondo della Musica: si tratta di Antonello Venditti e Raf che saliranno sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico per cantare e raccontare la loro carriera e la loro vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

L’appuntamento con l’ultima puntata dello show è fissato per le 21.25 su Rai 1, con diretta streaming anche su RaiPlay.