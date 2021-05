Test: sai che la razza del tuo cane potrebbe rivelare alcuni dettagli sulla tua personalità? Non ci credi? Mettiti alla prova insieme a noi

Il cane è il miglior amico dell’uomo. Se è sempre stato così, vuol dire che è vero. I cani fanno parte delle nostre vite da circa 15 mila anni. Si tratta di un animale che è stato addomesticato molto prima rispetto a gatti, bovini o maiali. In tempi antichi, il cane aiutava l’uomo durante le battute di caccia, alla ricerca del cibo.

Quello che non sai, però, è che la razza che hai scelto quando hai preso un cane potrebbe rivelare alcuni aspetti della tua personalità che forse ancora non conosci. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un modo divertente per intrattenere i nostri lettori. Possibilmente distraendoli per qualche minuto dalla routine quotidiana.

Sei pronto? Non devi fare altro che scorrere il testo e leggere il profilo abbinato al tuo cane.

Le soluzioni del test: Labrador

Questi cani sono i più popolari al mondo perché sono leali, divertenti e molto socievoli. Se hai scelto un Labrador, è probabile che ti sia immedesimato nel carattere del tuo cane. Sei una persona altruista e hai un forte attaccamento ai valori familiari.

Pastore tedesco

Di solito, il Pastore tedesco aiuta la polizia nelle operazioni più complesse. Succede perché sono cani molto intelligenti, coraggiosi e in grado di riconoscere alcuni elementi in pochissimi secondi. Se hai scelto lui, vuol dire che hai la fortuna di avere un amico speciale. Sei sicuramente un gran lavoratore.

Le soluzioni del test: Beagle

I Beagle sono cani vivaci e adorabili. Hanno un grande entusiasmo e non smetteranno mai di regalarti un sorriso. Se hai scelto un Beagle, vuol dire che sei affascinato dal mondo che ti circonda. Sei avventuroso e sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Ogni tanto tendi a voler strafare e finisci per non ottenere nulla di buono.

Barboncino

Questa razza è nota per la sua classe e la sua eleganza. Si tratta di cani sofisticati, complicati da tenere. Hanno sempre bisogno di attenzioni. Se sei il padrone di un barboncino, è probabile che tu sia una persona piuttosto intelligente e lungimirante. Non ti interessa l’opinione degli altri, tu vai sempre dritto per la tua strada!

Le soluzioni del test: Bulldog francese

Questi cani sono simpatici, teneri e, soprattutto, dei veri e propri vulcani. Se hai scelto questo cane, probabilmente è perché anche tu sei un fiume in piena. Ti piacciono le novità e ami l’avventura. Sei spontaneo, vivace, ti piace staccare dalla routine quotidiana per un’escursione in un posto che non hai mai visitato.

Carlino

Se hai scelto il Carlino, è molto probabile che tu sia una persona che ama pensare fuori dagli schemi. Ti piace condurre una vita piena di avventure e vuoi sempre conoscere nuove persone. Sei divertente e spontaneo, ti annoia la vita di tutti i giorni. Per questo motivo, alla prima occasione, scappi alla ricerca di nuove esperienze.

Le soluzioni del test: Husky

Un Husky è un cane molto atletico e socievole; ama molto stare all’aperto e difficilmente preferisce la vita domestica. A differenza dei loro cani, i padroni di un Husky tendono ad essere dei lupi solitari. Danno importanza solo alle cose che veramente ritengono interessanti. Restano sempre nella loro comfort zone.

Bassotto

Questi cani sono sempre molto dinamici e giocosi, adorano correre ed esplorare. Se hai scelto questa razza, vuol dire che sei una persona dotata di un umorismo insolito. Chi ti circonda ama frequentarti perché con te non ci si annoia mai. Sei dotato di una grossa generosità e sei una persona amorevole.

Le soluzioni del test: Golden retriever

Se hai scelto questa razza, vuol dire che sei molto simile a chi ha scelto un Labrador. Sei cordiale e amichevole con tutti. Sei un punto di riferimento per la tua famiglia, una vera e propria guida. L’altruismo è senz’altro la tua dote più sviluppata. Ma fai attenzione a non esagerare, fuori dal nucleo familiare più stretto c’è qualcuno che potrebbe approfittarsene!

San Bernardo

Se hai scelto un San Bernardo, allora è molto probabile che tu sia una persona con un forte senso della carità. Sei sensibile, altruista e per te la solidarietà è un valore molto importante. Ti preoccupi sempre dei più bisognosi. Metti in pratica il comandamento più importante: “Ama il tuo prossimo come te stesso”.

Il test è finito, speriamo ti sia piaciuto. E tu, quale razza hai scelto? Il tuo cane rispecchia la tua personalità? Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!