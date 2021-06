Sei anche tu uno dei segni dipendenti dalle serie TV? Scopriamolo insieme grazie alla nostra classifica dell’oroscopo. Ecco le prime cinque posizioni.

Fai parte della schiera dei “un solo episodio, ancora” oppure di tutte quelle persone che, non appena iniziano una nuova serie TV, finiscono per terminarla in un giorno?

Bene, sappi che da oggi in poi non dovrai più dire che è colpa tua e della tua “fame” insaziabile di serie TV.

Eh sì, perché a quanto pare stelle e pianeti sanno individuare anche chi è un vero e proprio addicted anche riguardo le serie TV.

Pronto a scoprire se sei in classifica (ed ha dire a tutti che, finalmente, non possono darti la responsabilità se hai guardato già guardato l’episodio successivo?).

I segni dipendenti dalle serie TV: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Serie TV? Per piacere, non ne ne esiste una che tu non abbia guardato (e riguardato) e neanche una che ti abbia creato qualche problema a finirla.

Tu sei un vero e proprio purista della serialità: guardi tutto e lo guardi anche in fretta!

Se ti capita di addormentarti (perché hai continuato a guardare troppo a lungo) e di dover recuperare tutti gli episodi che ti hanno accompagnato nel sonno allora questa classifica fa per te!

Tutti sappiamo essere veramente testardi, soprattutto con le nostre serie TV preferite: proviamo a dare un’occhiata alla classifica dei segni dipendenti dalle serie TV e scopriamo se sei nelle prime cinque posizioni.

Chi si trova in questa classifica dell’oroscopo, infatti, è giustificato: non è colpa sua ma delle stelle e dei pianeti se è impossibile guardare una serie TV insieme a lui!

Vergine: quinto posto

I nati sotto il segno della Vergine sono famosi per essere precisi e rigorosi: per questo motivo, dunque, la Vergine spesso inizia una serie TV e poi… decide di finirla immediatamente!

La Vergine attende di avere la serie TV a completa disposizione (non può aspettare che gli episodi escano una volta a settimana) e programma come e quando guardare tutti gli episodi.

Ah, volevate guardare una serie con la Vergine? Grave errore: loro hanno già deciso il giorno in cui vedranno un determinato episodio e di certo non vi aspetteranno!

Leone: quarto posto

Anche il Leone è un segno che passa decisamente molto tempo di fronte allo schermo. Il Leone adora guardare serie TV che ha già visto, visto che trova conforto nel rivedere personaggi ed “amici” che lo hanno accompagnato, magari crescendo.

Per i nati sotto il segno del Leone, quindi, serie TV o cartoni animati ed anime sono quanto di meglio ci sia e non si vergognano a guardare quasi solo ed esclusivamente questi contenuti.

Conoscono a memoria la trama e riguardano felicemente anche due o tre volte uno stesso prodotto, per poterlo condividere con quante più persone possibili!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro: questo è un segno che può facilmente diventare schiavo di una serie TV… anche di una che ha già visto!

Il Cancro, infatti, si “appoggia” alle serie TV, soprattutto quelle che gli piacciono di più, come se fossero delle vere e proprie amiche.

Riguarda volentieri episodi, si addormenta con il PC acceso e, insomma, si comporta come un vero e proprio dipendente dalle serie TV!

Toro: secondo posto

Il Toro è un segno famoso per essere pratico e concreto, soprattutto e specialmente negli ambiti che preferisce. Ecco perché, quindi, quando si trova di fronte ad una serie TV può mostrare tutti i suoi lati negativi!

Un nato sotto il segno del Toro, infatti, non si vergogna di passare anche una settimana chiuso dentro casa, con le tapparelle abbassate, i capelli sporchi ed una serie TV appassionante che non molla fino a quando non finisce tutti gli episodi!

I nati sotto il segno del Toro possono perdere assolutamente la testa per la giusta serie TV: meglio fare attenzione!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più dipendenti dalle serie TV

Al primo posto della nostra classifica, a sorpresa, troviamo tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Se conoscete un Capricorno, di certo, vi sembrerà difficile immaginarlo coinvolto da una serie TV e non concentrato sul lavoro.

La verità è che questo segno, appena trova una serie che lo appassiona, finisce per perdere completamente la serietà e la calma che lo contraddistinguono!

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono in grado di terminare una serie in pochissimo tempo guardandola giorno e notte e con una passione veramente spaventosa.

I Capricorno sono i veri segni dipendenti dalle serie TV: meglio non introdurli mai in questo mondo!