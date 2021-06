Classifica decisamente “difficile” quella di oggi: sei anche tu uno dei segni meno amabili in tutto lo zodiaco? Scopriamolo subito!

Ti è mai capitato di sentirti definire veramente insopportabile da parte di qualcuno che ti vuole bene? Come? Si tratta della tua vita di tutti i giorni?

Ma allora questa è la classifica perfetta per te!

Oggi, infatti, vogliamo stilare le prime cinque posizioni di tutti quei segni zodiacali che sono proprio complicati e che è difficile trovare “carini“.

Scopriamo se sei in classifica, per quale motivo oppure se c’è qualcuno a cui vuoi bene: adesso hai la prova che se li trovi insopportabili è per un motivo serio.

Lo hanno detto le stelle!

I segni meno amabili dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Diciamocelo in sincerità: ci sono tantissime persone che non sono o non sembrano proprio amabili dal primo mento (e neanche all’ultimo).

Espressioni immusonite, lamentele a tutto spiano, esasperazione e precisione: non capita spesso eppure, ogni tanto, incontriamo qualcuno che non è proprio amabile.

Chi lavora a contatto con il pubblico, poi, può rassicuraci a riguardo: esistono tantissime persone che non sono per niente amabili!

A forza di parlarne ci è venuto un dubbio: ma non è che anche tu fai parte di questa lista di persone?

Magari non è colpa tua (o magari sì) oppure magari non ci sei tu in questa classifica ma un tuo caro o la tua dolce metà.

Adesso che abbiamo a disposizione la lista dei segni meno amabili dello zodiaco, però, non abbiamo più scuse.

Leggiamo insieme le cinque posizioni, prendiamo appunti e ricordiamoci di chiedere il segno zodiacale al nostro prossimo cliente o datore di lavoro!

Leone: quinto posto

Bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione? C’è. Arroganza e supponenza anche su argomenti che non conoscono? C’è. Presente nella classifica dei segni meno amabili dello zodiaco? C’è. Di chi parliamo? Ma ovviamente del Leone che si classifica all’ultimo posto della nostra lista!

I nati sotto il segno del Leone sono persone decisamente particolari: all’inizio fanno sempre una pessima impressione, proprio perché non sono molto amabili.

(Per conoscere tutti i loro pregi bisogna impegnarsi parecchio ed avere molta pazienza!)

Cancro: quarto posto

Sì, è vero. Il Cancro, almeno sulla carta, dovrebbe essere un segno materno ed amabile, vero? Bene, sfortunatamente amabile e Cancro non vanno quasi mai bene nella stessa frase (a meno che, ovviamente, non mettiate un grosso “non” davanti la parola amabile).

Il Cancro è un segno che richiede molte attenzioni ed energie e che non fa mai una buona prima impressione: ma neanche una seconda od una terza!

I nati sotto il segno del Cancro sono persone decisamente critiche e puntigliose che non lasciano mai “passarne” una: insomma, non sono molto amabili!

Scorpione: terzo posto

Inutile dire che sul podio dei segni meno amati di tutto lo zodiaco troviamo anche i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo è un segno decisamente difficile da approcciare e che spesso conferma la sua prima impressione.

I nati sotto il segno dello Scorpione, infatti, possono essere veramente sgradevoli quando ci si mettono! Si infiammano in un secondo, sono capaci di portare rancore per mesi e non hanno paura di essere etichettati come “aggressivi“.

Insomma, lo Scorpione non è di certo un segno amabile: fa di tutto per essere considerato un duro!

Sagittario: secondo posto

Come, il Sagittario si trova nella classifica dei segni meno amabili di tutto lo zodiaco? Ebbene sì, dobbiamo sfatare questo mito. Il Sagittario non è assolutamente un segno amabile, anzi!

Quello che vedete e che vi affascina all’inizio del Sagittario, purtroppo, finisce spesso per diventare motivo di screzio poco dopo.

La loro ingenuità? Il loro evitare discorsi seri? I tratti che prima ci sembravano divertenti, dopo poco, finiscono per farci veramente impazzire. Il Sagittario è un segno molto amabile ma solo se preso a piccole dosi!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni meno amabili di tutto lo zodiaco

Infine arriviamo al primo posto della nostra classifica che troviamo occupato da tutti i nati sotto il segno della Vergine. Eh sì, questo è un segno veramente difficile e complicato da amare!

La Vergine è uno dei segni più precisi e puntigliosi di tutto lo zodiaco: non è una sorpresa, quindi, che sia anche uno dei segni meno amabili di tutto lo zodiaco!

Per avere a che fare con un nato sotto il segno della Vergine, bisogna essere sempre preparati ad ogni evenienza. Questo segno, spesso, sparisce per mesi e mesi per poi farsi risentire quando uno meno se lo aspetta: vivere con lui è come aspettare sempre il risultato di un esame!